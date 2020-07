Hakkinen: “Opportunisme Norris geweldig om te zien”

“Voor de tweede race op rij leverde Lando Norris van McLaren een van de meest buitengewone prestaties af”, stelt Hakkinen in zijn column voor Unibet. Een week voor de GP van Stiermarken eindigde Norris voor het eerst op het podium in de Formule 1 door derde te worden in de Oostenrijkse GP. In de kwalificatie had hij op zaterdag al indruk gemaakt door de vierde tijd te rijden. Een week later lukte het Norris aanvankelijk niet om zijn podiumplaats een geweldig vervolg te geven, maar in de slotfase sloeg de Brit alsnog toe.

“Wederom bewaarde hij de grootste spanning voor het einde van de race”, analyseert Hakkinen de weg die Norris aflegde naar de vijfde plaats tijdens de tweede race op de Red Bull Ring. “Hij werd hierbij geholpen door een zeer goede strategie, waarbij hij 39 ronden op de zachtste compound reed. Daardoor had hij richting het einde van de race versere banden.” Dat maakte het mogelijk dat de McLaren-rijder in de laatste twee ronden voorbij kon gaan aan Daniel Ricciardo, Lance Stroll en Sergio Perez. De achtste plaats zette hij daarmee om in zijn tweede klassering in de top-vijf binnen een week.

Die inhaalacties weet Hakkinen op waarde te schatten. De wereldkampioen van 1998 en 1999 vindt dat de slotfase van de Stiermarkse GP veel zegt over de mentaliteit van Norris. “Dit soort opportunisme is geweldig om te zien, want het laat zien dat Lando de mentaliteit heeft om nooit op te geven en tot de finish volle bak te gaan.” Door de inspanning van Norris staat McLaren na twee races met 39 punten tweede in het kampioenschap voor constructeurs en voormalig McLaren-coureur Hakkinen is blij dat te zien: “Dit is een exceptionele start van het seizoen voor mijn voormalige team.”