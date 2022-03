Hakkinen kritisch op Sergio Perez: Hij helpt Verstappen niet

Ferrari opende Q1 met een een-tweetje onder leiding van Charles Leclerc. Max Verstappen nestelde zich op de derde stek, terwijl ploegmaat Sergio Perez op de elfde stek kon worden teruggevonden. In het tweede deel bleven de de Ferrari-mannen en Verstappen de top-drie verdelen, terwijl Perez was opgeklommen naar P4. In Q3 hield de Mexicaan vast aan deze plek, maar eindigde bijna vier tienden achter polesitter Leclerc en meer dan twee tienden achter Verstappen. Volgens Mika Hakkinen moet de Mexicaanse Red Bull-coureur beter zijn best doen om de regerend wereldkampioen te helpen.

"Ferrari heeft echt fantastisch werk geleverd, daarbij hebben ze ook echt twee snelle rijders", sprak Hakkinen op Viaplay. "Ik heb echter opnieuw het gevoel gekregen dat Max niet echt veel hulp kreeg van Perez. Tuurlijk, de Ferrari's reden volgas, ze hebben twee snelle rijders en een goede auto... maar ik denk dat de bolide van Red Bull ook goed is, alleen ging er bij hen maar één voluit. Perez helpt niet."

De voormalig F1-kampioen verwacht ook dat Ferrari sterk voor de dag gaat komen in de race. De Fin stipt aan dat de Italiaanse formatie zeer consistente lange runs reed tijdens de F1-tests. "Ze zijn zeer goed. Ik verwacht dat ze morgen gaan vliegen. Ik denk dat ze zondag harder gaan dan Max", vervolgt de voormalig McLaren-coureur. Hakkinen verwacht niet dat Mercedes een rol van betekenis kan gaan spelen zondag, maar was zeer onder de indruk van de Ferrari-power units. "De teams met Mercedes-power units gaan niet heel lekker, maar het is enorm fijn om te zien dat Valtteri Bottas de zesde tijd heeft gereden. En dan Kevin Magnussen, we hadden hem nooit zo hoog verwacht. Helemaal als je kijkt naar de resultaten van Haas vorig jaar. Het is fantastisch voor de fans en de Formule 1 dat ze dit nu presteren."