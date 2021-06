Hakkinen leeft mee met Verstappen na “verschrikkelijke klapband”

De Grand Prix van Azerbeidzjan strandde voor Max Verstappen in het zicht van de haven. Een klapband zorgde niet alleen voor een uitvalbeurt, maar voorkwam ook een zo goed als zekere overwinning van de Nederlander. “Ik heb medelijden met Max Verstappen. Hij reed vanaf P3 op de grid een heel sterke race, om vervolgens op het rechte stuk en op maximale snelheid een verschrikkelijke klapband te krijgen”, schreef Hakkinen in zijn column voor wedkantoor Unibet. Hij waagt zich niet aan uitspraken over de oorzaak van de defecte banden, maar het baart hem wel zorgen. “We moeten de uitslag van het onderzoek van Pirelli afwachten om te zien of het om een probleem met de band zelf ging, of om een lekke band die door brokstukken werd veroorzaakt. Het is hoe dan ook zorgwekkend voor de F1.”

Zelf weet Hakkinen goed hoe het is om op hoge snelheid een klapband te krijgen en daardoor te crashen. Het overkwam hem tijdens de Grand Prix van Duitsland in 1999, toen de linker achterband van zijn McLaren het bij ruim 300 kilometer per uur begaf bij het insturen van de stadionsectie op Hockenheim. Vier jaar eerder eindigde hij in Adelaide in het ziekenhuis doordat een lekke linker achterband een zware crash veroorzaakte. Daarbij raakte Hakkinen zwaargewond. De Fin weet dus als geen ander dat er geen houden aan is bij een lekke band op hoge snelheid. “Als je de auto voelt gaan, probeer je onmiddellijk om het stuur te corrigeren. Op maximale snelheid is er echter niets dat je kan doen.”

Hakkinen ziet de lekke band van Verstappen in Baku dus als iets zorgwekkends voor de F1, te meer omdat de Nederlander niet de enige coureur was die dat overkwam. “Lance Stroll trof hetzelfde lot in zijn Aston Martin. Het feit dat beide incidenten op ongeveer hetzelfde punt en op maximale snelheid plaatsvonden, betekent dat de FIA, de teams en Pirelli zorgvuldig gaan kijken naar alle data om echt te begrijpen wat de reden is.” Verstappen en Stroll hebben in de ogen van Hakkinen dan ook geluk gehad. “In Baku reden beide coureurs alleen, zonder auto naast zich. Ze hadden ook geluk dat ze spinden en de muur met de neussectie raakten. Op andere circuits had dergelijk falen tot een catastrofaler incident kunnen leiden.”

