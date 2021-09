Hakkinen: “Ik had vier jaar nodig voor eerste McLaren-zege, Ricciardo zes maanden”

Het McLaren F1 Team timmert al tijden serieus aan de weg en afgelopen weekend kwam de beloning. Op Monza waren Daniel Ricciardo en Lando Norris al het gehele weekend snel onderweg. Het duo profiteerde van de fouten bij Mercedes en Red Bull Racing en snelde naar een sensationele dubbelzege. Voor Ricciardo was dit de ultieme beloning na een moeizame start bij zijn nieuwe werkgever. Tweevoudig wereldkampioen Mika Hakkinen, die in 1998 en 1999 met McLaren de titels pakte, genoot met volle teugen en kan de blijdschap van het team zeer goed begrijpen.

“Negen jaar wachten op een nieuwe zege is een lange periode, zeker voor een team dat twintig wereldtitels heeft gewonnen”, schrijft Hakkinen in zijn column op Unibet. “Het is in deze business nooit gemakkelijk om de winnende formule weer terug te vinden. Tijdens de samenwerking met Honda van 2015 tot 2017 realiseerde het team zich dat er een nieuwe aanpak benodigd was. Wat we afgelopen zondag zagen, was het resultaat van die nieuwe strategie. Zak Brown en Andreas Seidl hebben briljant werk geleverd om het team dit nieuwe tijdperk in te leiden.”

De progressie van het team is al geruime tijd zichtbaar. Daar spelen de coureurs uiteraard ook een belangrijke rol in. Voor Ricciardo is dit een ommekeer na de moeizame start bij zijn nieuwe werkgever, zo verwacht Hakkinen: “Daniel heeft tijd nodig gehad om zich te settelen in het team, maar dat is heel normaal. Ik had vier jaar nodig om bij McLaren een race te winnen, hij zes maanden. Een nieuw team houdt in dat je moet leren hoe je met nieuwe mensen moet samenwerken. Je moet je stijl aanpassen, onder de knie krijgen hoe de auto en alle complexe systemen werken. Dat is absoluut niet gemakkelijk dus Daniel heeft hard moeten werken. De winst in de Italiaanse GP is zijn beloning en zal zijn vertrouwen een boost geven.”

"Zijn dag komt nog wel"

De tweevoudig wereldkampioen heeft ook mooie woorden over voor teamgenoot Lando Norris: “Hij is zeer jong, snel en getalenteerd. Lando is een van de grote sterren van dit seizoen. Met uitzondering van Hongarije finishte hij elke race in de punten en stond driemaal op het podium. Ik weet zeker dat hij de rijder wilde zijn die de eerste zege van McLaren zou pakken maar hij heeft goed gehandeld door zijn snelheid én steun aan zijn teamgenoot te laten zien en de 1-2 naar huis te rijden. Zijn dag komt nog wel.”