Kort na de start van de Britse Grand Prix werd de Formule 1 opgeschrikt door een van de ernstigste crashes van de afgelopen jaren. George Russell tikte tegen de achterkant van de Alfa Romeo van Zhou Guanyu, die op zijn beurt over de kop vloog en in de hekken belandde. Op tv-beelden en foto's is duidelijk te zien dat de helm van Zhou net niet het asfalt en het grind raakte. Zonder halo had het heel anders kunnen aflopen met de Chinees, dat is de mening van Mika Hakkinen. De F1-kampioen van 1998 en 1999 prijst de FIA met het doorpakken op het gebied van veiligheid.

"Dit was een ongeluk waar de F1-teams en de FIA al op anticipeerden. Alle veiligheidssystemen deden hun werk. Ondanks dat de auto van Zhou over de kop rolde en in de hekken belandde, was hij ongedeerd. Dit gebeurt wanneer er meerdere incidenten tegelijkertijd plaatsvinden", zegt de Fin in zijn column voor Unibet. "Er is geen twijfel over dat de halo zijn leven redde of in ieder geval behoedde van zware verwondingen. Sinds de introductie van de halo in 2018 hebben we al vaker gezien dat deze de rijders beschermd heeft. Denk aan het incident op Monza vorig jaar waar Max Verstappen op de auto van Lewis Hamilton terechtkwam. De crash van zondag was echter een stuk heftiger."

Terwijl de C42 van Zhou over de grond schraapte, verdween de roll bar. Dit is een stuk veiligheid dat de coureurs dient te beschermen wanneer een auto over de kop slaat. Daarnaast maakt F1 sinds 2018 gebruik van de halo, dat naar aanleiding van de dood van Jules Bianchi is geïntroduceerd. Toch denkt Hakkinen dat de situatie met de roll bar goed onderzocht gaat worden. "Er bestaat geen twijfel over dat de FIA goed naar de schade en data van de auto gaat kijken. Het is echter het belangrijkste dat de auto op hoge snelheid op de kop verder schoof en Zhou de hele tijd beschermd werd door de halo en de hoge randen van de cockpit", vervolgt de Fin. "De halo is ontzettend simpel, maar wel levensreddend. Alle lof voor de FIA en met name voor voormalig FIA-president Jean Todt en wijlen Charlie Whiting voor het doorzetten van deze ontwikkeling."

