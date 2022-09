Hakkinen: GP Italië tekenend voor verloop strijd Red Bull-Ferrari

Voorafgaand aan het Grand Prix-weekend op Autodromo Nazionale Monza werd Red Bull Racing aangeduid als de favoriet, nadat het team op Spa-Francorchamps met kop en schouders boven de rest uitstak. In de kwalificatie moest de Oostenrijkse formatie echter toezien hoe Charles Leclerc pole-position pakte, zijn achtste van het seizoen. Door gridstraffen moesten Max Verstappen en Sergio Perez vanaf respectievelijk P7 en P13 aan de race beginnen, maar dat leek met name eerstgenoemde weinig te deren. De Nederlander was tijdens de race oppermachtig en boekte zijn elfde zege in zestien races dit seizoen. Het is dit jaar wel vaker zo dat Ferrari sterker is op zaterdag terwijl Red Bull op zondag de dienst uitmaakt, dus noemt Mika Hakkinen het treffen in Monza exemplarisch voor 2022.

"Dit weekend is een goed voorbeeld van hoe dit seizoen verloopt - Charles pakte de pole-position, maar Max won de race. De Ferrari van Charles is snel. Als je je bedenkt dat hij acht poles heeft gepakt - dus bij de helft van de races - dan is hij dus echt in staat om alles eruit te persen over één ronde", concludeert de voormalig McLaren-coureur in zijn column voor Unibet. "Max stond maar vier keer op pole, maar zijn racepace is gewoon te snel en consistent, de auto is razendsnel op de rechte stukken en hij heeft geen enkele moeite met inhalen. Dat zagen we in België, waar hij vanaf P14 op de grid won. Hier op Monza kon hij het vanaf P7, terwijl hij het makkelijk liet lijken."

Als voormalig F1-coureur weet Hakkinen wel in welke situatie hij graag zou willen verkeren: "Als coureur wil je een auto die snel is in de race en geen auto voor over één ronde", stelt hij, om vervolgens Ferrari te complimenteren voor de strategische keuzes in Italië. In de strijd om de wereldtitel gaat dat echter weinig uitmaken, vreest de Fin. "Ik denk dat Ferrari het goed heeft gedaan met Charles door een andere strategie te kiezen dan Red Bull, maar Max bleef maar komen. Dit is zijn vijfde zege op rij, hij heeft sinds Frankrijk iedere Grand Prix gewonnen en Red Bull heeft echt een voorsprong genomen. Ik verwacht dat hij zijn tweede wereldtitel begin oktober kan vieren in Singapore of Japan, tenzij er een crash of een probleem met de betrouwbaarheid is."

Video: De hoogepunten van de F1 Grand Prix van Italië