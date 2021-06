Hakkinen geniet van klasse van Verstappen en Red Bull

In zijn column voor gokbedrijf Unibet laat Hakkinen weten dat “de manier waarop Max Verstappen de Grand Prix van Stiermarken controleerde en een comfortabele overwinning op Lewis Hamilton boekte” heeft aangetoond “hoe sterk het Red Bull-Honda-pakket zich dit jaar heeft ontwikkeld.” De voormalig Formule 1-coureur vindt dat het team uit Milton Keynes “ongelooflijk werk heeft geleverd” en dat Verstappen “daar ten volle van profiteert.”

Red Bull won de laatste vier Grands Prix en voor Hakkinen is het duidelijk dat het team uit Milton Keynes momenteel het beste uit de auto weet te halen. “Door de COVID-19-pandemie hebben de teams hun auto’s van vorig jaar mee moeten nemen, met name het chassis, dus veel mensen verwachtten dat Mercedes weer zou domineren.” Maar niets is minder waar, vervolgt Hakkinen. “Wat we hebben gezien is dat Red Bull en Honda alles in dit seizoen hebben gestoken. Een nieuwe motor en een aerodynamisch pakket dat gebruik maakt van de verandering in de aerodynamische regels die dit jaar zijn ingevoerd. Die verandering paste bij de ontwerpfilosofie van Red Bull en werkte tegen Mercedes.”

En dus is Red Bull voor het eerst in het hybride tijdperk de bovenliggende partij en deelt Verstappen op het moment de lakens uit. “In de Grand Prix van Stiermarken kon Max al vroeg een voorsprong nemen en alle strategische opties van vooraan controleren”, zegt Hakkinen. “Ik was altijd dol op dat soort races, want hoewel het leuk is om wiel aan wiel te racen, is het zo'n fijn gevoel om de controle te hebben en te weten dat je een fantastische auto onder je hebt. Max lijkt er echt van te genieten!”

Inmiddels heeft teambaas Toto Wolff toegegeven dat Mercedes is gestopt met de ontwikkeling van de auto van dit seizoen en het team zich volledig concentreert op de ontwikkeling van de wagen van 2022. En dat zou wel eens het verschil kunnen maken voor de Grand Prix van Oostenrijk, komend weekend, eveneens op de Red Bull Ring. “Een nieuwe overwinning voor Max aanstaande zondag lijkt zeer waarschijnlijk, en hoewel Mercedes zich kan troosten met podiumplaatsen, is dat niet echt het doel voor coureurs als Lewis, Valtteri en teambaas Toto Wolff. Ze zullen snel oplossingen moeten vinden als dit wereldkampioenschap hen in juli en augustus niet wil ontglippen.”

Complimenten voor Norris, zorgen om Ricciardo

Overigens is Hakkinen niet alleen onder de indruk van Red Bull en Verstappen, ook heeft hij complimenten voor McLaren-coureur Lando Norris. “Hij kwalificeerde zich opnieuw sterk en profiteerde vervolgens van de gridstraf van Valtteri om vanaf de derde startplaats te vertrekken", aldus Hakkinen die zelf ook voor McLaren reed. "Op zondag probeerde hij niet tegen de Red Bulls en Mercedes te racen, omdat hij zich realiseerde dat de grootste concurrent van McLaren in het wereldkampioenschap voor constructeurs Ferrari is. Lando's vijfde plaats was opnieuw een sterke prestatie. Hoewel Ferrari een sterke race had, eindigden ze achter de jonge McLaren-coureur. Het is belangrijk om te onthouden dat Lando pas 21 is, maar in zijn derde seizoen in de F1 doet hij het al fantastisch.”

Wel maakt Hakkinen zich zorgen over die andere McLaren-piloot, Daniel Ricciardo. “Daniel is een fantastische coureur en een van de beste aanvallers in de business, maar iets weerhoudt hem ervan om de maximale prestaties uit zichzelf en de auto te halen. Als ze [McLaren] een oplossing voor dat probleem kunnen vinden, moet Ferrari een grote strijd aangaan om de derde plaats in het teamkampioenschap in handen te krijgen.”