Witheet was Max Verstappen na de kwalificatie in Singapore. De Red Bull F1-coureur beschikte over voldoende snelheid om mee te doen om de pole-position. Een tactische fout vanaf de pitmuur gooide echter roet in het eten. Verstappen kreeg de opdracht om zijn ronde af te breken toen bleek dat er niet meer voldoende brandstof was voor een aanval op de snelste tijd. Een opmerkelijke en zeldzame fout van het team uit Milton Keynes, zo concludeert ook Mika Hakkinen.

Interview: Max Verstappen woedend na kwalificatie in Singapore

“Dit weekend had Max de wereldtitel veilig kunnen stellen, maar de fout van het team in de kwalificatie op zaterdag was ontzettend duur”, blikt de Fin terug in zijn column voor Unibet. “Het is vrij ongebruikelijk dat een team de rijder vraagt om een kwalificatieronde af te breken, zeker als die ronde er behoorlijk goed uit ziet. Om vervolgens te ontdekken dat er niet voldoende brandstof is voor nog een ronde, is gênant. Red Bull is operationeel gezien het hele jaar zeer sterk, dus dit kwam als een verrassing.”

Een weekend om snel te vergeten

Op zondag leken de omstandigheden in het voordeel van Verstappen uit te pakken. Op een natte baan kan immers meer het verschil gemaakt worden dan in een droge race op het krappe stratencircuit. Enkele seconden na de start was de hoop op een goed resultaat al over na een slechte start, waarbij de Nederlander nog verder naar achteren zakte. Hakkinen daarover: “Ik denk dat veel mensen verwacht hadden dat Max zich vanaf de achtste startpositie sterk zou herstellen. Door de omstandigheden kende hij een slechte start en verloor vervolgens tijd met gevechten in de middenmoot. Dit was een weekend om snel te vergeten. Dit soort races gebeuren, zelfs in een seizoen waarin je extreem competitief bent. Je moet gewoon door en ervoor zorgen dat het volgende weekend veel beter verloopt.”

Volgens de Fin kan het titelfeest aankomend weekend op Japanse bodem alsnog gevierd worden: “Ik twijfel er niet over dat de Red Bull goed past bij Suzuka en dat Max de titel kan veiligstellen. Het team moet er gewoon voor zorgen dat ze geen fouten meer maken.”

