Het Grand Prix van Monaco-weekend begon vrijdag met zonneschijn en hoge temperaturen, dit zette zich door op zaterdag. Hoewel de voorspellingen al de hele week aangaven dat het zou gaan regenen tijdens de race, bleek zondagochtend dat de nattigheid zou worden ingeruild voor zon, bewolking en 23 graden. Tot 14.50 uur. In bergachtig gebied kan het weer zomaar omslaan en precies dat gebeurde in Monte Carlo. Het begon lichtjes te druppelen, waardoor de slicks vrij rap werden omgeruild voor intermediates. Uiteindelijk was de regen zo heftig dat er full wets aan te pas kwamen en de race zelfs nog werd stilgelegd. Na de start bleef regen weg en begon de baan op te drogen.

Inhalen is normaal gesproken haast onmogelijk in Monaco en dus krijgen F1-coureurs alleen kansen tijdens bandenwissels. Met asfalt dat steeds droger werd, was timing uiterst belangrijk en juist daar lag een kans voor Red Bull. Het was voor de Oostenrijkers zaak om te gokken en zij gokten goed, al bracht een slechte communicatie bij Ferrari wel een beetje geluk. Charles Leclerc en Carlos Sainz werden bij hun wissel naar slicks namelijk tegelijkertijd naar binnengehaald en dat zorgde ervoor dat de Monegask terugviel achter Max Verstappen op plaats vier. Perez ging na zijn stop aan de leiding, omdat Sainz in zijn outlap achter Williams-coureur Nicholas Latifi kwam te liggen en tijd verloor.

Mika Hakkinen, die zelf de editie van 1998 op zijn naam schreef, zag Red Bull-coureur Sergio Perez aan het einde de grootste beker in ontvangst nemen en weet hoe speciaal dat daar is. "Winnen in Monaco is voor elke coureur een bijzondere ervaring. Checo Perez heeft iets speciaals gedaan. Het hele weekend reed hij briljant", zegt de Fin in zijn column voor Unibet. "In de slotfase van de kwalificatie maakte hij wel een foutje door de baanafzetting te raken. Dat heeft absoluut een invloed gehad op het raceverloop, aangezien Max' kwalificatierun werd afgebroken. Desondanks was Checo snel op vrijdag en rapste in de laatste oefensessie. De auto lag hem goed."

De voormalig McLaren-coureur zag Ferrari stuntelen en stelt dat de Italiaanse formatie op het belangrijkste moment van de race twijfelde. "Charles werd naar binnengehaald en later weer. Carlos bleef langer buiten dan nodig was", gaat de Fin verder, die het het team van Perez en Verstappen complimenteert. "Red Bull had het op strategisch gebied bij het juiste eind. Zij sprongen van plek drie en vier naar plek één en drie."

Hakkinen vindt dat Red Bull het meeste vertrouwen had in deze omstandigheden en denkt dat een technische analyse bij Ferrari weinig oplevert. "Ik weet dat Ferrari gaat analyseren en wil achterhalen wat er fout ging, maar ik denk dat in dit geval een technische analyse minder belangrijk is dan de menselijke factoren. Wat maakt het dat één team het vertrouwen heeft om de juiste beslissing te maken en een ander team twijfelt en een foute keuze maakt? Dit gaat om mensen en het vertrouwen dat ze in elkaar hebben wanneer de druk hoog wordt", besluit hij.

VIDEO: De samenvatting van de Grand Prix van Monaco