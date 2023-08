De Formule 1 heeft de afgelopen jaren steeds meer interesse gekregen van organisaties om een Grand Prix te organiseren. Als gevolg daarvan zijn in de afgelopen jaren al races gekomen in Saudi-Arabië, Miami, Qatar en Las Vegas en staat Madrid aan de deur te kloppen. De kalender mag onder de huidige regels maximaal 24 races tellen, al heeft Formule 1-baas Stefano Domenicali meermaals aangegeven dat er interesse genoeg is voor een kalender van maar liefst dertig races. Dit seizoen zou oorspronkelijk al 24 races tellen, maar dankzij het wegvallen van de races in China en Imola werkt de Formule 1 dit jaar 22 races af. In 2024 moet de Formule 1 dan echt 24 races rijden.

Dat aantal heeft echter regelmatig tot kritiek en zorgen bij teams geleid, aangezien dit ook de druk op het personeel vergroot. Oud-Formule 1-coureur Mika Hakkinen zou geen voorstander zijn van het verder uitbreiden van de kalender en stelt dat 24 races al iets te veel van het goede is. "Als je bedenkt dat een raceweekend op donderdag begint, [en je hebt dan nog de] vrijdag, zaterdag en zondag... Meer races zou naar mijn mening een beetje te veel zijn", zegt Hakkinen in een exclusief interview met Motorsport.com. "Als je meer races wil hebben, moet je op een of andere manier het aantal dagen beperken. Misschien dat je dan op zaterdag begint, dat weet ik niet."

Hakkinen geeft aan dat hij niet al te veel kwijt wil over dit onderwerp, 'simpelweg omdat er zoveel mensen in de Formule 1 en bij de FIA heel hard werken' om met oplossingen te komen en 'iedereen tevreden te stellen, ook de fans'. "Ik wil er niet te veel meningen over kwijt, omdat ik me er niet al te veel mee bezig heb gehouden. Maar als ik vandaag de dag zou racen en ik 24 races had moeten rijden, zou dat wel erg veel zijn. Het zou een zware taak zijn om dan te slagen."

De 'Flying Finn' wijst daarbij niet alleen naar de effecten die zo'n lange kalender op een coureur heeft, maar ook op al het personeel van de Formule 1 zelf en de Formule 1-teams. "Ook voor de monteurs die een gezin, kinderen, vrouw of vriend hebben. Dat is de uitdaging: hoe houd je iedereen tevreden? Hoe houd je iedereen gezond? Het is fysiek en psychologisch echt veeleisend. Al dit soort elementen beïnvloeden hoeveel races er zouden moeten zijn."

Meerdere soorten motordesigns

Niet alleen de kalender vormt een uitdaging voor de Formule 1, ook de regels voor 2026. Met name aan de kant van de krachtbron zal er veel veranderen. Zo wordt de nadruk gelegd op het vermogen van de elektromotor van de PU, die vanaf 2026 zo'n 350 kilowatt (475 pk) moet leveren. Dat leidde tot zorgen bij Max Verstappen, die vreest dat coureurs al ver voor de remzones op rechte stukken moeten terugschakelen, en Red Bull-teambaas Christian Horner, die stelde dat er sprake zou kunnen zijn van 'Frankenstein-auto's'.

Als het aan Hakkinen ligt, zou de Formule 1 werken aan meerdere soorten motorontwerpen. "Als je er emotioneel naar kijkt, zou het natuurlijk spannend zijn als er meerdere soorten motorontwerpen zouden zijn. Het zou ook fascinerend zijn voor de krachtbronfabrikanten. Maar ja en nee. Wat ik probeer te zeggen is dat ze de kosten laag moeten houden. Als je plots begint met het ontwerpen van gloednieuwe V10-motoren, zou dat een hoop geld kosten. Wat ik tot nu toe heb gezien van de FIA en Formule 1 is erg goed, dus ik zou volgen wat ze doen."