Hakkinen: “F1-comeback zou grote fout zijn geweest”

Wat in eerste instantie als een sabbatical aangekondigd werd, bleek later een definitief einde van de Formule 1-loopbaan van Mika Hakkinen. De coureur van McLaren-Mercedes liet tijdens de Grand Prix van Monaco 2001 zijn teambaas Ron Dennis weten zijn helm aan de wilgen te willen hangen. In eerste instantie tijdelijk, maar dat bleek definitief. In de jaren daarna flirtte de populaire Fin enkele malen met een comeback maar achteraf is hij blij dat hij die stap niet gemaakt heeft.

“Ik denk dat dat het juiste moment was”, blikte Hakkinen in de F1-podcast Beyond the Grid terug op zijn afscheid. “Het feit dat ik het destijds als ‘babypauze’ betitelde, had vooral psychologische redenen. Men weet niet hoe gedachten kunnen veranderen als je onder druk komt te staan. De afwegingen kunnen veranderen. Als ik terug had willen keren, dan was dat mogelijk geweest. Maar ik denk dat dat een grote fout geweest zou zijn.”

Al bij de officiële mededeling van het nieuws in de zomer van 2001 was het voor de Fin duidelijk “dat het mooi geweest was”. Hij kampte met motivatieproblemen en kon het niet meer opbrengen om de strijd aan te moeten gaan met het dominante Ferrari van Michael Schumacher. Een jaar later volgde het definitieve afscheid, aangekondigd per video. “Het is tijd om te stoppen”, zei Hakkinen destijds. “Bij de GP van Monaco 2001 informeerde ik Ron Dennis dat ik de Formule 1 wilde verlaten. Hij raadde me aan mijn beslissing te overdenken en gaf me de gelegenheid een pauze van een jaar in te lassen. Na dat gesprek viel een zware last van mijn schouders.”

Onderhandelingen met Williams

Toch was de GP van Japan 2001 niet zijn laatste ritje in een F1-bolide. Hakkinen werd tijdens zijn sabbatical door diverse teams benaderd, waaronder Williams. “Ik had drie, vier jaar later een ingeving dat ik mijn comeback kon maken. Frank [Williams] had me gebeld en gevraagd of ik interesse had in een terugkeer. Automatisch ging ik daarover nadenken: ‘Hmm, dat kan interessant zijn!’.” Samen met zijn manager Didier Coton werden de onderhandelingen over een plekje bij Williams-BMW in 2005 geopend. Uiteindelijk liep dat op niets uit: “Er waren te veel dingen waarover we het niet eens werden. Het was geen goed idee. Het was absoluut de juiste beslissing om niet terug te komen. Dat was een enorme fout geweest.”

In november 2006 testte de Fin in Barcelona nog eens met de nieuwe McLaren MP4-21.

Enkele pareltjes uit de loopbaan van Mika Hakkinen:

Slider Lijst Mika Häkkinen met Johnny Herbert, Team Lotus 1 / 16 Foto door: LAT Images Mika Hakkinen, McLaren 2 / 16 Foto door: LAT Images Mika Hakkinen, McLaren 3 / 16 Foto door: Sutton Images Mika Hakkinen, Lotus 102D voor Johnny Herbert, Lotus 102D in de Peralta 4 / 16 Foto door: LAT Images Mika Hakkinen wint de wereldtitel 5 / 16 Foto door: Steve Etherington / Motorsport Images Mika Hakkinen, McLaren en Johnny Herbert, Benetton crash 6 / 16 Foto door: Sutton Images Mika Hakkinen, Lotus 102B 7 / 16 Foto door: Sutton Images Mika Hakkinen, McLaren MP4-21 8 / 16 Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mika Hakkinen rijdt zijn eerste race voor McLaren 9 / 16 Foto door: LAT Photographic Mika Hakkinen pakt de leiding bij zijn McLaren-debuut 10 / 16 Foto door: LAT Photographic Mika Häkkinen, McLaren 11 / 16 Foto door: LAT Images Mika Hakkinen, McLaren 12 / 16 Foto door: LAT Images Micheal Schumacher, Ferrari, voorbij aan Mika Hakkinen, McLaren Mercedes 13 / 16 Foto door: LAT Images Winnaar Mika Hakkinen, McLaren viert de zege met Adrian Newey 14 / 16 Foto door: Sutton Images Mika Hakkinen passeert David Coulthard McLaren MP4/13 15 / 16 Foto door: LAT Images Mika Hakkinen, McLaren Mercedes 16 / 16 Foto door: Sutton Images

Met medewerking van Maria Reyer