Hakkinen over Ricciardo: “Pauze kan belangrijk zijn”

Bij de Grand Prix van Abu Dhabi reed Daniel Ricciardo zijn laatste race voor McLaren. Na twee zeer matige seizoenen is er geen plek meer voor de Honey Badger bij het team uit Woking. Komend seizoen is Ricciardo reservecoureur en ambassadeur bij Red Bull Racing. Hij gaat daar demo’s verzorgen, simulatorwerk doen en is ook aanwezig bij Grands Prix om in geval van nood in te stappen.

Bij Unibet ging Mika Hakkinen in op de laatste race van Ricciardo bij het team van McLaren. De Fin denkt dat een pauze goed kan zijn. “Het was mooi om Daniel Ricciardo zijn carrière bij McLaren af te zien sluiten met een puntenfinish samen met Lando Norris. Daniel is een goede coureur, maar na een aantal jaren in de F1 kan een pauze belangrijk zijn. Toen ik mijn F1-carrière afsloot bij McLaren, overtuigde teambaas Ron Dennis me om het een sabbatical te noemen. Maar ik wist dat ik niet terug zou komen. Ik denk dat het met Daniel anders zit. Hij heeft een paar lastige seizoenen gehad en moet gewoon zijn motivatie opnieuw ontdekken. Op 33-jarige leeftijd heeft hij de tijd aan zijn kant.”

McLaren eindigde het seizoen op de vijfde plaats bij de constructeurs. De zesde plaats was er voor Alfa Romeo. Het team leefde met name in het begin van 2022 helemaal op, nadat ze voormalig Mercedes-coureur Valtteri Bottas hadden binnengehaald. “Ik ben zó blij voor Valtteri omdat Alfa Romeo hem getekend heeft om zijn ervaring naar het team te brengen, en hij echt geleverd heeft”, zegt Hakkinen. “Voor het kleine team was het begin van dit seizoen superbelangrijk, omdat grote teams altijd competitiever worden als het seizoen zich ontwikkelt. In de eerste negen races scoorde Valtteri zeven keer punten, inclusief die vijfde plaats in Imola. Zijn puntenfinishes in Mexico en Brazilië waren een fantastische manier om het seizoen te eindigen. Voor Alfa Romeo is het een mooie prestatie om vijfde te worden achter McLaren, en voor Aston Martin, en hopelijk komt er volgend seizoen nog meer aan.”