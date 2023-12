Aan het begin van het Formule 1-seizoen van 2023 stond McLaren er bijzonder slecht voor. De formatie uit Woking kon geen potten breken met de MCL60, waardoor lange tijd alleen de laatste puntjes binnen geharkt werden. Rondom de Grand Prix van Canada voorspelde voormalig McLaren-coureur Mika Hakkinen al dat er een omslag plaats zou vinden en die woorden werden werkelijkheid. Het team sloeg toe na een aantal goede updates en greep meerdere podiumplaatsen. Als kers op de taart won Oscar Piastri de sprintrace in Qatar. Hakkinen blikt op de website van de renstal terug en looft het hele team. "Een groot compliment aan Zak Brown, het management en de rest van het team", vertelt de Fin. "Het team wil gisteren, vandaag en morgen winnen, maar er is veel discipline en geduld nodig om dit resultaat te behalen."

Wat Hakkinen als doorslaggevende factor voor dit succes zag, is de manier waarop het management de situatie onder controle kreeg. "Zij hebben echt goed werk geleverd. Ze hebben altijd het succes op lange termijn en de langetermijnplanning voor ogen gehouden. Ze hebben continu gevraagd wat op dat moment nodig was om daar te komen", vertelt de tweevoudig wereldkampioen. "Om te begrijpen hoe je op die plek moet komen, heb je een doordachte aanpak van het management nodig."

Ook op het gebied van investeringen kan het team van McLaren op complimenten rekenen van de tweevoudig wereldkampioen, die tegenwoordig als analist van onder andere Viaplay de F1-wereld rondreist. "Het gaat om de mensen en de investeringen in de bepaalde aspecten van het team om in deze goede situatie te komen met de ontwikkeling van de auto", noemt Hakkinen, die ook de coureurs een compliment geeft. "Natuurlijk heeft het team twee goede rijders, daar is geen twijfel over. Het is heel positief om een competitie tussen twee jonge coureurs te hebben." Ook de prestaties op de baan ziet de 55-jarige Fin omhoog gestuwd worden door de onderlinge strijd. "Ze zijn constant snel en zijn hongerig naar succes. Ze zien dat het team een betere auto bouwt elke keer als ze de baan op gaan en dat maakt ze gemotiveerd, ze willen dan winnen. Er is een heel gezonde strijd tussen deze twee jonge coureurs, die onder druk worden gezet door het team en vice versa. Dat is goed."