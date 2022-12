Hoewel Mercedes jaren gewend was om voor kampioenschappen te strijden, moest het Duitse merk onder de nieuwe reglementen een stapje terugdoen. De W13 had vervelende eigenschappen, wat de heren George Russell en Lewis Hamilton een hoop snelheid kostte. Na hard werken kwam het team in Austin met een update die voor een (kleine) doorbraak zorgde. Het resultaat was dat Russell in Brazilië puur op pace de eerste en enige Mercedes-zege van 2022 veiligstelde. Daarnaast eindigde Russell in zijn eerste jaar voor Mercedes ook hoger in de eindstand dan zijn teamgenoot.

Volgens Mika Hakkinen is het zelfvertrouwen van Russell gegroeid en wordt dit in 2023 nog groter. "George begon ondanks de problemen sterk aan het seizoen", blikt de kampioen van 1998 en 1999 terug op het jaar van Mercedes bij Unibet. "Dit was een wake-up call voor een groot kampioen als Lewis. Hij dacht ongetwijfeld: 'Dit jonge ventje kan me niet blijven verslaan. Ik wil niet dat de wereld ziet hoe een coureur die aan het begin van zijn loopbaan staat een zevenvoudig kampioen verslaat. Ik moet vol gas'. Vol gas gaan kost echter veel energie. Je moet er een hoop voor opofferen. Het is zeer vermoeiend."

Niet alleen won Russell de Grand Prix in Brazilië, een dag eerder schreef hij ook de sprintrace op zijn naam. "Russell bleef leveren en won twee wedstrijden", gaat de Fin verder. "Hij scoorde ook meer punten dan Hamilton. Dat klinkt vanwege het mislopen van het kampioenschap misschien niet heel belangrijk, maar dit betekent voor het team wel degelijk veel. Het is een feit. Daar kun je niet omheen. George heeft het goed gedaan. Tijdens het seizoen had hij al vertrouwen, maar dat is nu nog meer. Helemaal met het nieuwe seizoen in aantocht. Hij zal ongetwijfeld snel zijn."

Video: Russell wint de Grand Prix van Brazilië op Interlagos