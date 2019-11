Video: Toen Hakkinen Senna de les las: "Grotere ballen nodig"

Zo maakte hij eind 1993 zijn debuut voor het Britse team, naast ene Ayrton Senna. Tijdens de kwalificatie in Estoril stond hij meteen zijn mannetje. Sterker nog, hij versloeg het kwalificatiebeest Senna en wreef dat er na afloop ook gevoelig in. Volgens The Flying Finn had de drievoudig wereldkampioen simpelweg 'grotere ballen' nodig. Motorsport.com blikt terug op een gedenkwaardig F1-moment.