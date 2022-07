Waar teamgenoot Kevin Magnussen in de eerste fase van het Formule 1-seizoen 2022 al vijftien punten sprokkelde voor Haas F1 Team, wist Mick Schumacher daar tot en met de Canadese Grand Prix niets aan toe te voegen. Ook na de kwalificatie voor de Britse GP leek Schumacher weinig kans te maken op zijn eerste punten, want hij moest de race op Silverstone als negentiende aanvangen. Een gigantische startcrash schakelde meteen al drie auto's uit en daarna zouden er nog drie rijders uitvallen, waardoor de Duitser al enkele posities cadeau kreeg. Met enkele goede acties wist hij zich uiteindelijk naar de achtste positie op te werken, wat dus voldoende was voor zijn eerste punten in de Formule 1.

Na zijn eerste pitstop leek Schumacher wat langzamer dan Magnussen, die uiteindelijk op de tiende stek eindigde. "Volgens mij reden we op verschillende bandencompounds", zegt Schumacher daarover. "Ik denk dat we niet helemaal zeker waren of de C1 zou werken of niet, dus we gokten erop. We hadden er nog niet eerder op gereden dit weekend, dus het was best lastig om te beoordelen welke bandenspanning en dergelijke we nodig hadden. Dat was mogelijk niet helemaal optimaal, maar aan de andere kant gedroeg de band zich als een slang. Eerst viel de band weg, waarna die terugkwam. Dat herhaalde zich, dus ik denk niet dat we een probleem hadden gehad als de safety car op het einde niet was gekomen."

Die late safety car-fase kwam op een moment dat Schumacher richting de staart van Max Verstappen reed. In de eerste ronden na de neutralisatie wist de WK-leider weer wat uit te lopen op zijn achtervolger, die het gaatje in de slotfase weer dichtte en met diverse aanvallen voor een spectaculair duel zorgde. Hoewel Schumacher de safety car enerzijds als een kans zag, denkt hij dat er meer mogelijk was geweest als er geen neutralisatie was geweest. "Ik denk dat we dan mogelijk voor Max waren geëindigd, maar over het algemeen hebben we op de juiste momenten de juiste dingen gedaan."

Tijdens de vrijdagse trainingen maakte Haas F1 maar weinig indruk op Silverstone. Ook de kwalificatie viel tegen voor de Amerikaanse formatie, ondanks enkele aanpassingen die voorafgaand aan VT3 aan de afstelling werden doorgevoerd. "We hadden denk ik een goede richting voor onze afstelling. We wisten wat we moesten veranderen om sneller te worden", verklaart Schumacher het verschil in snelheid tussen de vrijdag en de zondag. "Het was geen grote verandering, maar we wisten in VT3 wel dat de snelheid er was. Er was dus ook geen enkele reden waarom die er niet zou zijn in de lange runs en uiteindelijk bleek de snelheid er ook te zijn."

Video: Mick Schumacher blikt terug op zijn Britse GP