In de eerste fase van het Formule 1-seizoen 2022 kreeg Mick Schumacher flink wat kritiek te verduren. De Duitser crashte op hoge snelheid in de kwalificatie in Saudi-Arabië, kende een klungelige aanrijding met Sebastian Vettel in Miami en klapte in Monaco op hoge snelheid in de vangrail. Sindsdien heeft de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael de knop omgezet. Hij kwalificeerde zich als zesde in Canada en leek op weg naar punten totdat zijn Haas ermee ophield. In Oostenrijk en op Silverstone beloonde hij zichzelf wel met een puntenfinish.

Toch is hij de kritiek van eerder dit jaar niet vergeten, zo vertelt hij in een exclusief interview met Motorsport.com: “Mensen willen gewoon headlines creëren. Ik begrijp dat er geld verdiend moet worden. Aan de andere kant zou ik het waarderen als men wat meer tijd neemt om de echte feiten boven water te halen.”

Een aantal incidenten kwam voort uit rijdersfouten, andere malen werd hij gehinderd door problemen met zijn wagen. Zo kampte Schumacher in Spanje met ophangingsproblemen. Hij heeft wel geleerd van deze periode, zo laat hij weten: “Ik weet waartoe ik in staat ben. Ik weet wat ik waard ben. Daar focus ik me op. Ik probeer gewoon mijn best te doen. Normaliter zou dat voldoende moeten zijn om goed te presteren, want zo was dat ook in de Formule 2 en Formule 3. In elk kampioenschap waarin ik heb deelgenomen, was ik in staat om eerste of tweede te worden. Ik zie niet in waarom ik dat in F1 niet zou kunnen.”

Mentale reset

Deze denkwijze heeft Schumacher zich aangeleerd na zijn mentale reset na de crash in Monaco. Daarna viel het vaker zijn kant op: “Ik wist dat ik iets moest doen om mijn prestaties te verbeteren. Ik moest reflecteren op alle gebeurtenissen, maar dat is ook waarom ik hier in F1 ben. Grotendeels omdat ik van de sport hou. Daar focus ik me op en zei tegen mezelf: ‘Oké, ik doe dit omdat ik het leuk vind en als ik het niet wil doen, dan doe ik het niet’. Dat heeft me geholpen om weer positief te worden. En belangrijker: ik ging ook beter presteren.”

Hoewel de 23-jarige in de laatste twee races voor de zomerstop geen punten scoorde, is hij optimistisch voor de tweede seizoenshelft: “Ik had het gevoel dat we aan het begin van het jaar wat verdwaald waren in de afstelling. We moesten opnieuw beginnen en alles weer opbouwen. Terugkijkend op die eerste races in vergelijking met waar we nu staan, mogen we heel erg blij zijn.”