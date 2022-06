Schumacher zesde in kwalificatie GP van Canada: “Hoopte op meer”

Mick Schumacher heeft het dit jaar niet gemakkelijk. De 23-jarige coureur moet zijn nieuwe teamgenoot Kevin Magnussen dikwijls voor zich dulden en beleefde twee zware crashes, in Saudi-Arabië en Monaco, waar hij zelf niets aan overhield maar waarbij zijn auto zwaar beschadigd raakte. De incidenten betekenden voor Haas niet alleen een forse kostenpost, het team heeft ook moeite om ervoor te zorgen dat er genoeg onderdelen voor de auto op het circuit zijn. Vanuit verschillende kanten begon er zodoende steeds meer kritiek op Schumacher te komen.

Maar in de kwalificatie in Canada stond hij er. Schumacher reed in de eindfase 1.23.356, waarmee hij op vier tienden van zijn Deense teammaat op P6 uitkwam. “Ik hoopte natuurlijk op meer”, is Schumacher na de kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve kritisch op zichzelf. “Ik denk dat er meer in de auto en mijzelf zat. Ik heb alleen niet het maximale uit mijn laatste set banden gehaald. Ik had last van verkeer en er waren een paar andere momentjes. Maar alles bij elkaar ben ik wel heel tevreden met onze snelheid in de kwalificatie.” Op de vraag of hij opgelucht is met het goede resultaat in de kwalificatie na een moeilijke periode te hebben doorgemaakt, antwoordt Schumacher: “Het is fijn om een goed resultaat te hebben gescoord. Ik zie het als iets waar ik verder op kan bouwen, zodat ik aan iedereen kan laten zien dat ik hier thuishoor.”

Schumacher verwacht zondag geen eenvoudige race te krijgen. “Er staan een paar auto’s achter ons die sneller zijn dan wij. We zullen gewoon ons best moeten doen, maar we kunnen in elk geval tevreden zijn over de kwalificatie”, aldus Schumacher, die nu een goede kans heeft om zijn eerste punten in F1 te scoren. “Er kan hier nog van alles gebeuren”, reageert hij. “We hebben veel ronden voor de boeg, maar daarbij komen ook nog veel kansen om te verdedigen en aan te vallen.”

Magnussen content

“Ik wilde dat er punten voor de kwalificatie werden uitgedeeld”, vertelde Magnussen na de kwalificatie aan onder andere Motorsport.com. “Maar die zullen we nu in de race moeten pakken. Vijfde en zesde, ik ben daar heel content mee. Het hele team heeft echt goed werk verricht. Zo is het in dit soort omstandigheden belangrijk dat je door het team op de juiste momenten de baan op wordt gestuurd.” Magnussen had gedurende de kwalificatie meerdere momentjes dat hij even naast de baan ging. “Het was tricky op het circuit. Dit is een old school circuit waar heel veel kleine plassen op ontstaan. Er zijn heel veel plekken waar je de controle zomaar kunt verliezen.”

Vooruitblikkend op de race die om 20.00 uur Nederlandse tijd begint: “Er staan een paar snelle mensen achteraan maar ook direct achter me. Het is zeker niet zo dat ik er vanuit ga dat we in de race voor P5 kunnen meestrijden. Als het mogelijk is, gaan we er natuurlijk voor. Maar ik denk dat we met onze auto ergens in het midden van de pikorde staan. We starten nu iets verder naar voren, op P5, maar we zullen zien wat er gebeurt. Ik zou erg blij zijn als we in de top-tien kunnen eindigen.”