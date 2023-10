Na zijn Haas-avontuur is Mick Schumacher dit jaar de reserve voor het Formule 1-team van Mercedes. Naast het feit dat hij in die hoedanigheid moet invallen als vaste coureurs George Russell of Lewis Hamilton niet kunnen racen, rijdt de Duitser ook veel in de simulator. In die rol is hij al veel betrokken geweest bij de ontwikkeling met de W15, waarmee de renstal volgend jaar op de grid gaat staan. "De ontwikkeling van de W15 is een poos geleden begonnen", schrijft Schumacher jr. in zijn dagboek op de website van Mercedes. "Dat is een doorgaand proces. Alles wat we gedurende dit jaar geleerd hebben, kunnen we volgend jaar gebruiken en we hebben al heel veel geleerd." Ook de meters die hij in de simulator gemaakt heeft zijn nuttig geweest. "Hoewel ik het meeste met de W14 heb gereden, zijn ook daar heel wat dingen uit te halen die we in de toekomst kunnen gebruiken."

Voor Schumacher is er, nadat het Europese seizoen afgerond was, ook veel veranderd in de dagelijkse werkzaamheden. "De laatste twee Europese races waren de laatste keren dat ik 's nachts steun voor de races bood", laat de Duitser optekenen. "Die sessies waren wel vermoeiend, maar het is wel waardevol om te zien wat het resultaat daarvan is. We hebben dan wel veel werk te verzetten, dus je bent daar volledig op gefocust. We proberen elk vinkje te zetten en het team voor de rest van het weekend te helpen."

Tijdens die sessies kreeg de 24-jarige coureur de kans om zijn team beter te leren kennen. "Ik vind het fijn om mensen om me heen te hebben. Het is fantastisch om te werken met deze genieën. Ik wilde graag iedereen beter leren kennen en wilde graag mezelf onderdeel van het team maken. Ik had met een paar mensen al een band voordat ik naar het team ging. Dat heeft geholpen." Die mensen kende 'de zoon van' uit de periode dat Michael Schumacher voor het team werkte. "Het is goed om hen te leren kennen, maar het was ook goed om de nieuwe collega's te ontmoeten."

Met nog vijf overzeese Grands Prix zit het grootste werk in de simulator erop. "Ik ga nu tijdens de komende races langs de baan staan", vertelt Schumacher. "Als ik dan nog in Brackley in de sim zou zijn, dan had dat niet gewerkt."