Schumacher staat op lijstje van Williams voor F1-seizoen 2023

De Formule 1-grid van 2023 krijgt langzaam vorm. Zeven van de tien teams hebben de bezetting voor volgend seizoen rond. Bij Alpine, Williams en Haas is echter nog een plekje vrij. Hoewel Pierre Gasly op pole-position staat om te tekenen bij Alpine, is het nog allerminst zeker wie bij Williams en Haas instapt. Mick Schumacher leek na een stroeve seizoensstart klaar bij Haas, maar heeft zich door prima prestaties weer in de kijker gereden bij Guenther Steiner en de zijnen. De Duitser concurreert echter met landgenoot Nico Hülkenberg. De F1-veteraan kan maar geen afscheid nemen en is in de race voor een stoeltje bij het Amerikaanse team. Schumacher heeft inmiddels ook contact met Williams.

Dat team heeft interesse in de diensten van de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. Bij de renstal uit Grove komt in 2023 een stoeltje vrij, nadat het team onlangs bekendmaakte dat Nicholas Latifi eind dit seizoen het veld moet ruimen. "Ja, natuurlijk", antwoordt Williams-chef Jost Capito op de vraag van RTL Duitsland of Schumacher een optie is. "Dat is Mick zeker. Hij verdient het om in F1 te blijven. Het moet blijken of dat gebeurt, maar hij staat zeker op het lijstje."

De Vries en Hülkenberg

Schumacher is echter niet de enige die in beeld is bij het Britse raceteam. Nyck de Vries heeft zich door een puik optreden in Italië geliefd gemaakt bij Williams en kan naar verluidt zo instappen. Hij is echter bezig met AlphaTauri om daar de eventueel vertrekkende Gasly op te volgen. Williams beschikt met Formule 2-coureur Logan Sargeant ook over een talentvolle junior. De Amerikaan heeft alleen nog geen superlicentie. Hier komt verandering in zodra Sargeant het F2-seizoen in de top-vijf besluit.

Williams beslist past na Abu Dhabi over een nieuwe teamgenoot voor Alexander Albon. "Ik gok dat dit kort na Abu Dhabi gebeurt... wellicht een week of twee later." Capito weet dat het silly season dit jaar rare sprongen maakt. "De markt is constant in beweging, elke dag verandert er iets. We leggen ons alleen geen druk op. Dat betekent niet dat we niet van tevoren kunnen beslissen wat we willen." Over De Vries zegt de Duitse teambaas het volgende. "Andere teams zijn ook geïnteresseerd in Nyck. Het is aan hem wat hij beslist. Wij kunnen en willen nog niets beslissen. Als hij op voorhand besluit zich bij een andere formatie te voegen, dan zij dat zo." Capito bevestigt wel dat voormalig Williams-coureur Hülkenberg niet op het lijstje staat. "Er is op dit moment geen contact met hem."