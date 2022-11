Mick Schumacher wil niet naar DTM: “Dat is nu geen optie”

Deze week werd bekend dat Mick Schumacher het team van Haas na dit seizoen zal verlaten. De Duitser reed de afgelopen twee seizoenen bij het Amerikaanse team. Vorig jaar wist hij de Rus Nikita Mazepin makkelijk te verslaan, maar dit jaar kreeg Schumacher het lastiger. Zijn nieuwe teamgenoot Kevin Magnussen bleek een maatje te groot en de zoon van Michael Schumacher crashte ook nog eens vaker dan zijn team lief was. Landgenoot Nico Hülkenberg zal hem volgend jaar vervangen. Schumacher weet nog niet waar zijn toekomst ligt, maar er wordt al wel gesproken met verschillende partijen. “Er zijn gesprekken gevoerd met meerdere teams. Ik moet nu kijken welke opties ik heb en de beste kiezen”, zegt de Duitser tegenover onder meer Motorsport.com.

Het lijkt in ieder geval een reserverol te worden voor Schumacher, onder meer Mercedes schijnt interesse te hebben in de diensten van de coureur. Gevraagd naar of een stap naar de DTM een optie is, iets wat in het verleden vaker gedaan werd door coureurs voor wie geen plekje in de Formule 1 was, is hij stellig: “Nee. Dat wil ik nu niet. Ik wil in deze paddock blijven. Ik moet kijken of er iets komt. DTM is niet hetzelfde als wat het in het verleden was. Het is nu geen optie.”

Schumacher wijst daarmee op het GT3-tijdperk van de Duitse klasse nadat men enkele jaren geleden afscheid nam van het ClassOne-reglement.

Lastige vrijdag

Schumacher kende in Abu Dhabi geen makkelijke vrijdag. In de eerste vrije training werd zijn zitje overgenomen door Pietro Fittipaldi. In de tweede oefensessie was de balans nog ver te zoeken bij het team van Haas. “Het was niet goed. De auto voelde niet echt fantastisch. We hadden het lastig op stukken met hoge snelheid, maar ook op lage snelheid was het niet geweldig. Het is niet het beste op beide gebieden. We moeten kijken wat we nog kunnen doen om het te verbeteren. We moeten waarschijnlijk wat aerodynamica weghalen, kijkend naar de topsnelheid van de andere jongens.”