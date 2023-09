Na enkele seizoenen in de juniorklassen werd Mick Schumacher in 2019 opgenomen in het opleidingsteam van Ferrari. Dat seizoen maakte hij zijn debuut in de Formule 2 om er vervolgens een jaar later met de titel vandoor te gaan. Dat was voor Haas F1 Team, dat goede banden heeft met Ferrari omdat het onderdelen van het Italiaanse merk koopt, reden genoeg om de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher vast te leggen voor het seizoen 2021. De bolide presteerde ondermaats waardoor het voor Mick Schumacher en diens teamgenoot Nikita Mazepin lastig was om te schitteren.

In 2022 zat Haas er een stuk beter bij, maar bleven de prestaties van Schumacher volgens teameigenaar Gene Haas en teambaas Guenther Steiner achter. Uiteindelijk waren de hoeveelheid crashes en kosten die dat met zich meebracht reden voor Haas om na twee seizoenen afscheid te nemen van Schumacher. Eind 2022 werd bekend dat de Ferrari Driver Academy afscheid had genomen van Schumacher, waardoor hij de overstap kon maken naar Mercedes. Daar is hij dit jaar de reservecoureur. In die rol ondersteunt hij ook Lewis Hamilton en George Russell in de raceweekenden door zijn werk in de simulator. Daar is hij al meermaals om geprezen, waaronder in het weekend van de Spaanse Grand Prix.

Zelf heeft Schumacher er echter geen geheim van gemaakt dat hij graag fulltime wil terugkeren in de Formule 1. De 24-jarige coureur uit het Zwitserse Genolier mocht dit jaar al plaatsnemen in de Mercedes W14 voor een Pirelli-bandentest en reed ook al rond in de McLaren MCL35M van 2021, om bekend te raken met het team in het geval hij daar moet invallen. Voor 2024 zijn er nog enkele vraagtekens gezien de contracten van onder meer Zhou Guanyu, Yuki Tsunoda en Logan Sargeant eind dit jaar verlopen. Tot een heuse 'silly season' is het nog niet gekomen en hoewel er wat opties lijken te zijn, weet Schumacher ook dat de tijd dringt. "Ik kan nog geen tijdsplanning geven, ik ben nog aan het werk", zegt hij tegen de Duitse tak van Sky Sports. "De tijd begint een beetje te dringen, maar ik moet de tijd nemen."

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft meermaals aangegeven dat Schumacher een fulltime zitje verdient en wil de Duitser graag aan een zitje helpen, maar hij wist eerder dit jaar ook al dat de situatie voor 2024 er 'ongunstig' uitziet. "De zitjes bij ons zijn vergeven en ik hoop voor Mick dat er een zitje vrij komt, dat heeft hij verdiend. De situatie in 2024 is ongunstig, in 2025 gaan er weer een paar deuren open. We zullen moeten afwachten hoe het zich ontwikkelt bij Williams, maar [het is] niet gemakkelijk." Bij Williams zou er mogelijk een deur open kunnen gaan voor Schumacher. Het team is nog niet helemaal overtuigd van Sargeant en met voormalig Mercedes-hoofdstrateeg James Vowles aan het roer van Williams zou Schumacher daar wel eens kunnen aankloppen.