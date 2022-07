Schumacher voelt zich sterker worden, Magnussen blij voor Haas

Mick Schumacher moest er even op wachten, maar nu lijkt de Haas-coureur ontketend. Vorig weekend finishte hij als achtste in de Britse Grand Prix, vlak achter Max Verstappen. Dit weekend greep hij in Oostenrijk met de negende plaats net naast de punten in de sprintrace, maar werd hij zesde in de Grand Prix op zondag. "Gisteren baalde ik, want daar hebben we als team punten laten liggen en ieder punt in de Formule 1 telt", aldus Schumacher, die weer helemaal in zijn kunnen lijkt te geloven. "Ik was gewoon een beetje boos omdat we het punt niet hadden gepakt."

Het gevoel was een dag later een stuk beter, zo laat de Duitse piloot weten. "Ik had veel vertrouwen in de wagen. De banden hielden het niet zo lang vol als we hadden verwacht, waardoor we overgingen naar een tweestopstrategie. Maar ik denk dat mijn tempo goed was, een belangrijk doel aan het begin van het weekend." Met zijn zesde plaats staat Schumacher nu op twaalf punten in de tussenstand voor het wereldkampioenschap. "Dat is geweldig. Het zouden er meer zijn geweest als ik op Silverstone zevende was geworden. Maar zonder gekheid, het is een mooi resultaat voor het team. We hebben opnieuw met beide wagens punten gescoord en dat voor de tweede keer op rij. Daar hadden we niet op gerekend. Het is een verfrissende omslag." Volgens Schumacher had hij al veel eerder punten kunnen scoren. Anderhalf jaar lang stond hij met lege handen. "Maar goed, we hebben het potentieel van de wagen aangetoond - en van de coureurs."

Wat voor de ommekeer heeft gezorgd, weet Schumacher niet precies. "Ik denk dat we weten wat er nodig is om snel te zijn met deze auto. We hadden aan het begin van het seizoen een snelle bolide. Anderen kwamen met updates en wij verloren misschien wat de weg met de afstelling. Maar toen kwamen we toch weer uit op een goede set-up en zijn anderen gaan worstelen met hun pakket."

Magnussen blij voor het team

Een deur verder kon ook Kevin Magnussen glimlachen. Hij finishte zondag weliswaar achter zijn teamgenoot, maar hij was allang blij dat hij bij de eindstreep was gekomen. De Deen kampte met motorproblemen die na zo'n vijftien ronden in de wedstrijd begonnen op te spelen. "Het voelde niet goed en ik was bang dat hij kapot zou gaan. Telkens als ik gas gaf, had ik heel lage toeren. Ik moest in elke bocht een lagere versnelling gebruiken. Dit was niet voor het eerst dit jaar, maar de wagen had een goed tempo en ik kon gelukkig nog punten scoren. Desondanks was het een geweldig weekend. Of beter gezegd: weekenden. We hebben twee keer op rij samen punten gescoord. Bijna perfect voor ons", aldus Magnussen die zaterdag ook nog twee punten pakte in de sprintrace in Spielberg.

Magnussen is benieuwd waar het team toe in staat is als er updates gaan komen bij Haas. "Soms moet je voorzichtig zijn met upgrades. Andere teams lijken er niet veel mee te hebben gewonnen. Hopelijk vinden wij er wel iets mee. Maar ik verwacht geen grote veranderingen. Als we al een kleine stap vooruit zetten, is dat mooi. Dit weekend waren we het vierde, vijfde team. Alpine, McLaren en wijzelf deden goed mee in het middenveld. En dat zonder updates. Als wij bij hen weten te blijven, doen we het geweldig. En misschien lukt het ons om met upgrades voor ze te komen."

Magnussen is lovend over zijn teamgenoot en hoopt dat ze samen het team nog verder vooruit kunnen helpen. "We [Haas] staan zevende in het kampioenschap. We hebben beide coureurs nodig om goed te presteren. Het is lastiger voor het team als een van de twee alleen maar punten scoort. Hij [Schumacher] heeft een grote stap gemaakt de laatste twee races." Magnussen stelt dat, nu Schumacher op stoom is gekomen, ze moeten samenwerken. "Ik ga hem niet blokken als hij sneller is en daarmee het team afremmen. Ik ben hier om het team te helpen, niet om het wereldkampioenschap te winnen. Hopelijk gebeurt dat laatste nog eens, maar voor hun ben ik een teamspeler. Ik ben erg blij met de dubbele puntenscore vandaag. Als ik als een gek zou hebben lopen blokken, hadden we misschien geen punten behaald."

