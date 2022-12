Enkele weken geleden werd bekend dat Mick Schumacher volgend jaar niet meer voor het team van Haas rijdt. Schumacher had het in 2022 lastig met Kevin Magnussen als teamgenoot. De Deen was sneller en Schumacher reed ook nog eens vaker dan zijn team lief was de auto aan gort. Volgend seizoen stapt landgenoot Nico Hülkenberg in bij het Amerikaanse team.

Teameigenaar Gene Haas zei al eens dat jonge coureurs door de vele ongelukken meer geld kosten dan ervaren coureurs. Mick Schumacher vindt dat hij gelijk heeft. “Daar heeft hij zeker een punt. De Formule 1 is een sport waarin je op de limiet moet gaan”, zegt Schumacher tegen Auto Motor und Sport. "Om de limiet te vinden, moet je er soms ook overheen gaan. Er zijn daarom veel mensen in het circuit die zeggen dat een jonge coureur minstens drie jaar nodig heeft om zich aan te passen. Die geef ik gelijk. De Formule 1 is iets heel anders dan alle andere autosportklassen waarin ik gereden heb. Ik heb me elke keer dat ik in de wagen stapte beter gevoeld. Daar heeft men ook aan mijn positieve trend kunnen zien."

Schumacher denkt dat geduld soms wel ontbreekt in de Formule 1. “Eventueel wel ja. Ik weet natuurlijk niet hoe andere jonge coureurs behandeld worden en ik kan alleen vanuit mijn eigen ervaring spreken. Het heeft tijd nodig.” In 2021 had de Duitser niet echt tegenstand. De auto van Haas was niet goed en samen met toenmalig teamgenoot Nikita Mazepin reed hij het hele jaar achteraan. Mazepin zelf was ook niet bepaald een tegenstander. Schumacher had het graag anders gezien. “Ik had natuurlijk in het eerste jaar al graag voor punten gestreden. Misschien was ik dan ook beter voorbereid het tweede jaar ingegaan. Natuurlijk was de druk toen hoger. Ik moest hele andere problemen oplossen dan in het eerste seizoen.”