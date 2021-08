Schumacher verwacht een 'emotioneel raceweekend' in België

De 22-jarige Schumacher komt dit weekend voor het eerst als Formule 1-coureur in actie op het circuit waar zijn vader in 1991 debuteerde bij Jordan. Het was het begin van een roemruchte carrière waarin Michael Schumacher zo'n beetje alle records wist te breken. In een exclusief interview met Motorsport.com sprak Mick Schumacher over het debuut van zijn vader en de periode waarin hijzelf debuteerde in de Formule 1.

“Het is moeilijk om 1991 te vergelijken met de huidige periode”, aldus Schumacher. “Destijds zag je heel vaak dat coureurs moesten opgeven vanwege technische problemen, natuurlijk was het op het gebied van ontwikkeling ook heel anders wat teams toen konden doen. Nu is alles heel erg vastgelegd, dat zorgt voor een andere mentaliteit. Als je ziet hoe snel deze wagens tegenwoordig zijn, dan zie je ook dat de verschillen niet zo groot zijn als voorheen. Het enige is dat het racen nog net zo leuk is als dertig jaar geleden. Op Spa gaat het een mooi, maar ook een emotioneel weekend worden.”

Gevraagd hoe vaak hij herinnerd wordt aan het feit dat hij precies dertig jaar na zijn vader debuteerde in de Formule 1, zei de jonge Schumacher: “Heel weinig. Ik wist op het moment dat ik tekende wel dat het dertig jaar geleden was. Het is eigenlijk heel gek om te bedenken dat we even oud waren aan het begin van onze carrière. Natuurlijk is dit een andere tijd, ook in deze wereld. Maar de nostalgische link blijft en daar ben ik blij mee.”

Schumacher staat voorafgaand aan de Belgische Grand Prix op de negentiende plaats in het wereldkampioenschap, alleen Haas-teamgenoot Nikita Mazepin staat achter hem. Het beste resultaat van de Duitser was een twaalfde stek in de GP van Hongarije.