FIA bevestigt P7 voor Verstappen, Red Bull ziet kansen tegen Ferrari

Max Verstappen zal de Formule 1 Grand Prix van Italië zondag vanaf P7 starten. Na de kwalificatie bestond er veel onduidelijkheid in de paddock van Monza, niet in de laatste plaats bij de FIA zelf. Verstappen dacht meteen aan P7, maar veel volgers aan P4. Motorsport.com heeft vernomen dat het P7 wordt voor Verstappen en dat is inmiddels officieel bevestigd, dus naast Nyck de Vries op plek acht. Nog los van de gridplek heeft Verstappen veel vertrouwen in een goed resultaat. De Nederlander denkt dat Ferrari op de grens zit qua downforceniveau en daar zondag een prijs voor kan betalen.