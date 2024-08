Mick Schumacher vernam op 'stijlloze' manier Alpine-keuze voor Doohan

Na het aangekondigde vertrek van Esteban Ocon gingen er verschillende namen bij Alpine rond als opvolger. Het Formule 1-team zou het liefst Carlos Sainz aangetrokken hebben, maar nadat de Spanjaard voor Williams koos werd reservecoureur Jack Doohan vastgelegd voor komend seizoen. Mick Schumacher was ook een van de kanshebbers en mocht zelfs een test afleggen namens de formatie uit Enstone-Viry, maar uiteindelijk viste de Duitser achter het net. Opmerkelijk is dat hij niet persoonlijk bericht kreeg van het mislopen van het zitje. "Via Instagram", antwoordt de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher op de vraag van Sky Germany hoe hij van de keuze hoorde. "Echt waar."

Oom Ralf Schumacher is aanwezig bij de uitzending en kon het niet geloven toen hij hoorde over de manier waarop Alpine communiceert met Mick. "Dit is op zijn zachtst gezegd teleurstellend en stijlloos", verklaart de voormalig F1-coureur. Ralf Schumacher had vooral meer verwacht van Flavio Briatore, die dit jaar als Alpine-adviseur is aangesteld. "Het is duidelijk dat hij wat [van zijn klasse] verloren heeft. We kennen hem nu al dertig jaar. Het was netjes geweest als hij Mick even had gebeld en had gezegd 'je bent niet goed genoeg' of 'we geven onze juniorcoureur de prioriteit'. Dat was dan heel begrijpelijk geweest."

Mick is wat minder gefrustreerd over de keuze van Alpine. "Ik kan het op een bepaalde manier wel begrijpen dat ze voor deze route hebben gekozen. Jack zat in het juniorprogramma, dus die link is snel gelegd", vertelt de 25-jarige rijder.

Shoot-out met Doohan

Zoals gezegd werkte Mick Schumacher dit jaar nog een test af met Alpine, het team waar hij dit seizoen in het WEC voor rijdt. Bij die test op het Franse Le Castellet was ook Doohan aanwezig en het werd gezien als een meetmoment om te zien wie van de twee de sterkste was. "We reden een identiek programma", legt de voormalig Haas-rijder uit. "Het is dan alsnog wel lastig [vergelijken] natuurlijk. Vooral de zon en de wind was anders. Je kunt het daarom niet 100 procent met elkaar vergelijken, maar je krijgt wel een beetje een idee hoe het werkt."

Hoewel er dus aardig wat van de test afhing, ging Schumacher in alle rust naar het zuiden van Frankrijk. "Ze kunnen dan echt zien hoe ik werk en wat ik kan. Dat weten ze ook al wel van het werk dat ik in het WEC met Alpine doe", vervolgt de in Zwitserland geboren rijder, die eerder twee seizoenen in de koningsklasse van de autosport reed. "Daar liet ik af en toe zien waartoe ik in staat ben. De teams weten precies hoe ik werk, vooral intern [zien ze dat], maar het is ook zichtbaar uit mijn geschiedenis in de juniorklassen."

Audi-Sauber laatste kans op vast F1-zitje?

Schumacher wordt na de Grand Prix van Nederland veelvuldig in verband gebracht met een zitje bij Williams voor de rest van het seizoen. Bij het team moet Logan Sargeant mogelijk plaatsmaken en gezien de warme banden van Williams-teambaas James Vowles met Mercedes is een overgang van de reservecoureur Schumacher naar het team van Vowles niet ondenkbaar. Schumacher zelf hoopt vooral dat hij in 2025 een vast zitje krijgt. De enige echte reële is bij Sauber, waar ze nog iemand naast Nico Hülkenberg zoeken. Schumacher erkent dat er gesprekken gaande zijn. "Maar voor nu niet meer dan dat", vertelt hij. "We wachten af en zien het wel."

Het geduld van Schumacher wordt wel aardig op de proef gesteld. Sauber heeft nog geen knoop doorgehakt en meerdere coureurs lijken nog in de race. "Ik denk dat iedereen de tijd neemt om de situatie goed te analyseren en daarna maken ze op rijdersvlak de keuze. Het enige wat ik kan doen is mijzelf laten zien en hopen dat dat genoeg is voor een zitje. Ze weten wat ik in huis heb en wat ik kan", besluit de rijder.