Verloor Schumacher de strijd om F1-zitje in 2020 van Giovinazzi?

Mick Schumacher, zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael, heeft dit jaar al wat ervaring opgedaan in een F1-bolide. Hij reed buiten zijn F2-programma om tijdens enkele tests in een Ferrari en Alfa Romeo. In het F2-kampioenschap behaalde hij een eerste overwinning, vlak voor de zomerstop in Hongarije. Hij sloot zijn rookiejaar bij Prema, het team waar hij volgend jaar weer naar terugkeert, af op de twaalfde plek.

Motorsport.com heeft van bronnen vernomen dat Schumacher geëvalueerd werd voor een stoeltje bij het F1-team van Alfa Romeo, maar door zijn resultaten in de Formule 2 en de opleving van Antonio Giovinazzi in de tweede seizoenshelft koos de renstal voor de Italiaan, die ook tot het juniorprogramma van Ferrari behoort. "Als je de kans krijgt, dan neem je die natuurlijk aan. Dus het betekent dat die [kans] zich nog niet heeft voorgedaan en dat is voor mij duidelijk", kon Schumacher erover kwijt.

Dat betekende maar één optie: blijven waar hij al zat. "De keuze was toen dus om [een extra jaar] in de F2 te blijven. Voor mij was dit de meest verstandige optie. We gaan bovendien volgend jaar met de nieuwe [18-inch] banden racen, wat voor mij positief is. De F1 zal er in 2021 op overstappen en als ik dan wel de sprong naar die klasse kan maken, heb ik al een voorsprong. Het is natuurlijk anders, maar het gaat me denk ik helpen in een juniorklasse meer ervaring op te doen. Misschien kan ik me ook anders positioneren voor volgend jaar", aldus de junior.

De 20-jarige Duitser won in 2018 het Europese F3-kampioenschap, waarna hij richting Prema vertrok. Het team bereikte vorig jaar met Nyck de Vries de vierde plek in het kampioenschap, toen alleen de latere F1-rookies George Russell, Lando Norris en Alexander Albon hem versloegen. Schumacher hoopte vanzelfsprekend minstens zoveel succes te boeken, maar kreeg naar eigen zeggen met veel betrouwbaarheidsproblemen te maken waardoor zijn resultaten niet helemaal representatief zijn.

"Het was een erg positief jaar wat betreft de pure prestaties, maar negatief qua betrouwbaarheid van de auto. Ik denk dat er een aantal races waren waarin we een mooi aantal punten en goede posities hebben verloren, terwijl dat juist sterke weekenden hadden kunnen zijn. Helaas bepaalt de eerste race met de huidige opzet van het F2-weekend waar je in de tweede race start. Veel van mijn problemen ontstonden op de zaterdag, waardoor het weekend vanaf dat moment al weggegooid was. Dat is erg jammer, omdat ik geloof dat we hier en daar zeer mooie weekenden hadden kunnen meemaken. Ik had dan veel meer punten gescoord en was op een andere positie geëindigd dan uiteindelijk het geval was."

Met medewerking van Jack Benyon