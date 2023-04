Mick Schumacher heeft al 'veel geleerd' van Hamilton en Russell

Het was voor Mick Schumacher de bedoeling dat hij dit jaar fulltime op de grid zou staan, maar daar dacht Haas F1 anders over. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher kreeg laat in het seizoen te horen dat hij zijn zitje voor 2023 moest afstaan aan landgenoot Nico Hülkenberg. Aangezien alle zitjes vergeven waren, zat er voor de jonge Duitser niets anders op dan een reserverol.

Die kreeg hij bij Mercedes, nadat Ferrari hem uit het opleidingsteam had gezet. Daar heeft hij vooral op de achtergrond werk verricht, al was hij ook naast teambaas Toto Wolff te zien. Zijn eerste maanden als Mercedes-man zijn Schumacher voorlopig goed bevallen. "Sinds ik bij Mercedes zit, heb ik mijn plekje gevonden", schrijft hij in een dagboek voor Mercedes. "Iedereen staat zo open voor me en daardoor voelde ik me meteen welkom toen ik de fabriek in Brackley binnenstapte. Ik heb er de eerste maanden veel tijd doorgebracht. Het is een zeer indrukwekkende faciliteit."

Het was niet zijn eerste bezoek aan die fabriek, aangezien hij daar in 2014 ook al langs ging. "Ik ging toen zelfs stiekem in de simulator zitten, maar alles is nu een stuk groter dan toen!", vergelijkt hij. "Het is een ultramoderne faciliteit, zeer indrukwekkend hoe dingen zijn gestructureerd en hoe elk detail doordacht is. Ik moet nog steeds wennen aan het niveau van voorbereiding dat je hier ziet, en ik probeer zoveel mogelijk informatie tot me te nemen. Er zijn ook nog veel mensen die ik nog niet heb ontmoet, maar het is leuk om zoveel mogelijk collega's te leren kennen."

De eerste maanden heeft Schumacher zich vooral gericht op het simulatorwerk. "Ik heb met een auto onder deze nieuwe regels gereden, ik begrijp goed hoe ik deze moet besturen. Dat heeft mij geholpen bij mijn rol en hopelijk is het van toegevoegde waarde voor het team. Ik wil een extra paar ogen en hulpmiddelen zijn om het hele jaar door te helpen met het ontwikkelingsprogramma", aldus de 24-jarige Mercedes-reserve. "Het simulatorteam is supervriendelijk tegen mij en geweldig om mee te werken. Het is indrukwekkend om in de simulator te rijden omdat deze zo geavanceerd is. Ik heb gepusht om meer te doen. Het is voor mij niet genoeg om alleen langs de zijlijn toe te kijken, ik wil helpen waar ik kan. Natuurlijk is dit niet het echte werk, ik zou graag in de W14 willen rijden!" Veel geleerd Als reservecoureur heeft Schumacher ook al vanuit de garage meegekeken bij de sessies van Lewis Hamilton en George Russell. Dat heeft hem veel nieuwe inzichten geboden. "Het is fascinerend om met Lewis en George samen te werken. Het is een interessante periode voor mij omdat ik mag meekijken en werken met twee fantastische coureurs, wat niet altijd mogelijk is. Ik heb veel geleerd over wat belangrijk is bij het benaderen van raceweekends; ik heb het gevoel dat ik al zoveel kennis heb opgedaan om aan mijn vaardigheden toe te voegen. Ik had niet gedacht dat ik zo vroeg in mijn functie al zoveel zou hebben geleerd." "Als coureur krijg je meestal niet te horen wat er tussen alle ingenieurs gebeurt terwijl je op het circuit bent, dus meeluisteren tijdens de sessies was bijzonder interessant", vervolgt Schumacher. "Ik was nogal geschokt bij de seizoenopener in Bahrein, ik had niet verwacht dat er zoveel zou worden uitgewisseld. Je weet niet wat je mist tot je er zelf bij bent. Wat ik echt waardeer aan het werken met die ingenieurs is dat ze echt naar je luisteren en dat je mening telt, en wat emotioneel gezien bijzonder is, is dat veel mensen die nu voor het team werken, hier werkten toen mijn vader nog reed." Schumacher kijkt uit naar de komende maanden bij Mercedes en zegt zich te verheugen om weer naar Brackley te gaan om zijn werkzaamheden te hervatten. "We werken behoorlijk veel simulatorsessies af voor de volgende race in Baku, dus we leggen wat virtuele meters af en pushen hard om de auto te verbeteren." Schumacher sluit zijn eerste dagboek af met een dankwoord aan zijn fans. "Ik wil iedereen bedanken voor het warme welkom bij het team, en voor de steun die jullie hebben laten zien. Het is geen geheim dat ik, zoals elke coureur, graag zou willen racen. Mijn huidige rol helpt me te groeien en ontwikkelen, wat geweldig is."