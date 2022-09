Schumacher: Vakje aangevinkt met sterke kwalificatie in Zandvoort

Volgens Mick Schumacher zelf heeft hij met de goede klassering "een vakje aangevinkt". De zoon van zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen Michael Schumacher noteerde in de eerste twee delen van de kwalificatie op Circuit Zandvoort achtereenvolgens de twaalfde en negende tijd. In Q3 werd het zelfs een achtste plaats, hoewel hij daarbij wat werd geholpen door een hydraulisch probleem bij de Aston Martin van Lance Stroll. Schumacher liet verder Yuki Tsunoda achter zich. Het verschil met zevende man Lando Norris bedroeg minder dan drie tienden. "Uiteraard hebben we morgen [de race] nog, daar ligt mijn focus nu op", zei de Duitser na afloop van de kwalificatie tegen Motorsport.com. "Maar tot nu toe zijn we best tevreden met de prestaties van vandaag. Het was een vakje dat we wilden aanvinken en dat hebben we zeker gedaan." Haas-teamgenoot Kevin Magnussen moet het doen met de zeventiende startplek.

De mooie uitslag geeft Schumacher flink wat vertrouwen in onzekere tijden. Afgelopen week werd bekend dat de Duitser vanaf volgend jaar geen deel meer zal uitmaken van de Ferrari-familie. Mogelijk kan Schumacher ook niet bij Haas blijven, het team waar hij sinds vorig jaar deel van uitmaakt. "Ik voel me geweldig, de auto is goed, zeker op dit circuit", aldus de 23-jarige coureur. "We wisten dat we hier goed voor de dag zouden komen. We moesten ook proberen om sterk te zijn, want we weten ook dat Monza een zware race voor ons gaat worden. Dus we moeten de punten scoren waar we kunnen en alles op alles zetten, zodat we de races compenseren die misschien niet zo lopen als we ons hadden voorgesteld."

Hoewel hij zich het hele weekend al sterk voelt, had Schumacher een plek in de top-tien niet verwacht. "Ik had gewoon vanaf het begin veel vertrouwen in de auto. De afstelling hoefde eigenlijk niet aangepast te worden. We waren verrast dat we Q3 konden halen. Wij zagen we onszelf in Q2 eindigen. Dus het is geweldig om een aantal concurrenten, die tot nu toe sneller leken te zijn, te verslaan. Zeker op dit circuit, waar inhalen best moeilijk is. Dus ik heb veel zin in morgen." Met betrekking tot de race laat Schumacher weten: "Mijn tempo over de lange afstand lijkt niet al te slecht. Ik denk dat iedereen wel wat moeite zal hebben met het managen van de banden, want dit is duidelijk een circuit dat veel vraagt van de banden."