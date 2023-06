Als test- en reservecoureur van Mercedes verricht Mick Schumacher vooral in de simulator veel werk. Op die manier ondersteunt hij het team op de weg terug naar voren. Om hem een gevoel te geven voor de echte Mercedes W14, en daardoor zijn werk in de simulator beter kan doen, besloot Mercedes hem in te zetten op de tweede dag van de Pirelli-bandentest op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De 24-jarige coureur heeft genoten van deze ervaring.

"Het was geweldig!", blikt Schumacher terug op de zeer productieve testdag. "Het was een fantastisch gevoel om er weer in te zitten. Ik heb 152 ronden gereden en we hebben alle testprocedures die we wilden uitvoeren ook uitgevoerd. Het is geweldig om echt deel uit te maken van het team. Nu ik in de auto heb gereden, weet ik waar het allemaal om gaat en heb ik het gevoel dat ik nu terug kan naar de simulator en goede correlatie kan hebben. Ik wil graag iedereen bedanken die ons steunt. Ook wil ik Mercedes heel erg bedanken voor deze kans en dat ik deel mag uitmaken van dit geweldige team."

Schumacher is ervan overtuigd dat deze test ervoor zal zorgen dat hij nog beter werk kan leveren in de simulator. "Deze ervaring zal me zeker van pas komen in mijn rol", legt Schumacher uit. "Ik begrijp nu beter waar ik op moet letten en waar we aan moeten werken. Ik begrijp nu ook alle procedures en hoe het team langs de baan te werk gaat. Dat is ook belangrijk in het geval ik ooit moet instappen om te racen."

Schumacher had het vorige week druk in een poging om Mercedes op het Circuit de Barcelona-Catalunya te ondersteunen. Hij stapte op vrijdagnacht in de simulator in Brackley nadat de vrijdagtrainingen voor Mercedes niet waren verlopen zoals het gehoopt had. De Duitser voorzag het team langs de baan van feedback, waarop de zaterdag en zondag stukken beter liepen. Hij werd daarom geprezen door Lewis Hamilton en George Russell, die de tweede en derde plaats opeisten in de Grand Prix van Spanje. Hoewel er volgens Schumacher nog steeds verschillen zijn tussen de simulator en het echte werk, komen de data van deze twee locaties steeds meer overeen.

"Er is natuurlijk een verschil tussen het rijden in de simulator en rijden op de echte baan. Er zal altijd een verschil zijn omdat de technologie nog niet het punt heeft bereikt dat je het 100 procent kunt vergelijken. Maar het is wel de ervaring die het dichtst in de buurt komt van het echte werk. De simulator heeft me voorbereid en het team heeft veel moeite gedaan om te vergelijken. Dat heeft me geholpen om te weten wat ik kan verwachten als ik ermee rijd. Het is duidelijk waarom dit team achtvoudig wereldkampioen is", besluit Schumacher.