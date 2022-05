Mick Schumacher verloor de controle over zijn Haas toen hij in rondje 26 door de chicane bij het zwembad kwam en haaks rechtsaf de vangrail in ging. Zijn auto gleed door over het asfalt en belandde met een harde klap in de Tecpro-barriers. Bij de crash brak de VF-22 in twee stukken, maar de rijder liet meteen weten in orde te zijn. In eerste instantie werd de virtual safety car ingezet, die daarna werd omgezet in een neutralisatie. Uiteindelijk was de schade aan de baanafzetting dusdanig groot, dat de Grand Prix voor een tweede keer werd stilgelegd. Schumacher werd uit voorzorg naar het medisch centrum gebracht, maar kreeg gelukkig al snel groen licht van de artsen.

Aangekomen bij de media meldt Schumacher zich goed te voelen, maar dat hij niet begrijpt hoe hij de controle verloor over de auto. "Het voelde super bizar", aldus de Duitser. "Ik heb de beelden gezien en het leek erop dat ik tien centimeter van de lijn zat. Wellicht kwam ik met het voorwiel over een natte plek. Het zorgde er in ieder geval voor dat ik zijwaarts de baanafzetting in schoof. Ik probeerde de auto weer op te vangen, waardoor ik links doorschoof. Het is erg balen en zeer vervelend."

De crash van Schumacher zorgde ervoor dat Haas kon beginnen met inpakken, want kort daarvoor was teamgenoot Kevin Magnussen al uitgevallen met een probleem. Volgens de Deen leek het een probleem met de power unit, al was zijn tempo daarvoor naar eigen zeggen prima. "Tot dat moment ging het goed", zegt Magnussen. "Ik lag elfde en was een stuk sneller dan Bottas. Ik keek al uit naar de pitstops. Ik wilde dolgraag naar slicks. Een aantal coureurs achter mij waren al naar inters gegaan, ik reed op dat moment nog op full wets en wilde meteen naar slicks. Dat was een grote kans. Ik ben ontzettend teleurgesteld. We verloren een goede mogelijkheid op punten. De auto zelf voelde goed. Ik had een goede snelheid in deze omstandigheden. Op naar de volgende dan maar!"

VIDEO: Schumacher crasht stevig in F1-race Monaco