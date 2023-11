Na twee seizoenen bij Haas als fulltime-coureur is Mick Schumacher dit jaar de reserverijder bij Mercedes. Die positie vervult de Duitser ook volgend jaar, maar daarnaast is er ook een rol voor hem bij het WEC-team van Alpine weggelegd. Voor de Fransen zit de zoon van Formule 1-legende Michael Schumacher in 2024 in een Hypercar, wat de snelste bolides uit het WEC zijn. Een nieuw avontuur, waar de 24-jarige coureur lange tijd over twijfelde, ook omdat er vanuit andere raceklassen ook interesse was. Om de knoop door te hakken sprak Schumacher daarom met zijn landgenoot Sebastian Vettel of een zitje bij Alpine de juiste keuze was. "Ik heb het hier kort met Sebastian over gehad. Daar heb ik voor gekozen omdat ik denk dat hij veel weet van de autosport, maar het was voor mij sowieso logisch om hem te vragen", vertelt de Mercedes-reserve aan de vooravond van de Grand Prix van Abu Dhabi.

In 2023 staat Schumacher het hele jaar al aan de zijlijn en heeft zijn naam het hele jaar op geen enkel deelnemerslijstje gestaan. Het is voor hem dan ook heel belangrijk dat volgend jaar wel geracet wordt. "Het is natuurlijk heel zwaar om het hele jaar uit te zitten", begint de Duitse coureur. "Ik ben nu blij dat ik terug in de auto kom, dat ik weer ga racen en een nieuwe uitdaging heb. Ik ben een coureur en heb de afgelopen veertien jaar voor dit jaar geracet. Het was daarom een duidelijke keuze en een duidelijke richting dat ik wilde racen."

Zoals gezegd blijft Schumacher bij Mercedes in dienst als reservecoureur. Volgens de coureur zelf helpt het voor zijn werkzaamheden in F1 ook dat hij weer gaat racen. "Het was voor hen ook heel belangrijk dat ik weer op de grid sta en dat ik mijn racekunsten up-to-date hou", vertelt hij openhartig. Wel heeft de Duitser aan Alpine duidelijk gemaakt dat als de kans zich voordoet om naar F1 over te stappen, hij die met beide handen aangrijpt. "Ik denk dat wanneer je dit soort [contract]gesprekken hebt buiten F1, dat iedereen snapt dat, als er een opening komt in F1, je die kans pakt. Daarom kon ik rustig het gesprek aangaan, want ik denk niet dat ze me gaan tegenhouden als er wat verandert en ik terug kan naar F1."

Amerika en Japan waren opties

De naam van Schumacher zong ook lange tijd rond in de geruchtenstromen rondom IndyCar en Super Formula. Voor de rijder zelf waren dat geen opties. "Je kijkt altijd naar de opties en maakt dan een lijstje met voors en tegens", onthult de 24-jarige Duitse coureur. "WEC had de minste tegens en de meeste voors, dus het was voor mij vrij eenvoudig dat dat het kampioenschap ging zijn waar ik heen wilde. Ik heb [Super Formula] overwogen en ook gedacht om naar het westen (lees IndyCar) te gaan, maar als je dat doet kun je dat nauwelijks combineren met F1."