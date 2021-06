Het Haas F1 Team heeft haar handen vol aan de jeugdige coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin. De twee rijden veelal achteraan het veld, maar weigeren voor elkaar onder te doen. In Monaco voerde Schumacher in de openingsronde een gewaagde inhaalactie uit in de hairpin. Op het Baku City Circuit kwamen de twee bijna met elkaar in aanraking op het rechte stuk, toen Mazepin een onverwachte verdedigende actie uitvoerde en Schumacher moest uitwijken. Ook op Paul Ricard ging het bijna mis. Mazepin dwong zijn teammakker vroeg in de race wijd in bocht 3, waar de Rus op agressieve wijze de binnenkant koos.

Schumacher is er inmiddels wel een beetje klaar mee, zo liet hij Sky Deutschland weten: “Het hoeft niet zo te gaan. Ik denk dat ik maar weer eens met het team moet gaan praten. Als het zo moet, dan moet het zo. Dan doen we ons eigen ding. Ik denk dat hij daar mee bezig is.”

Haas-teambaas Guenther Steiner noemde eerder de strijd tussen zijn pupillen al onvermijdelijk omdat ze veelal achteraan het veld en enkel met elkaar duelleren. Volgens Schumacher mag het allemaal wel een tandje minder: “Mazepin was er vrij open over in de media. Ik denk dat dit gewoon zijn stijl is. Misschien begrijpen we elkaar niet op dat niveau. Maar misschien wordt het tijd voor wat ellebogenwerk.” De Rus ziet het heel anders en vond het een prima duel: “Het is volgens mij heel normaal. Achteraan het veld krijg je maar weinig kansen. Ik zag een kans en daar was ik heel blij mee. Ik was alert genoeg en klaar om de kans met beide handen aan te grijpen. Maar uiteindelijk kon ik de positie niet vasthouden.”

Steiner heeft de beelden teruggekeken en maakt zich vooralsnog weinig zorgen: “Het was racen, het ging niet te ver. Naar mijn mening was het een stevig duel. Ik heb met beide rijders gesproken om het volledige beeld te krijgen. Ik concludeerde dat het een duel was, niets meer dan dat.”