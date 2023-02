Mick Schumacher schuimt stoeltje in hoofdkwartier Mercedes F1

Mick Schumacher is vanaf 2023 de derde rijder bij het Formule 1-team van Mercedes en dus de test- en reservecoureur. Na twee F1-seizoenen bij Haas moest hij daar het veld ruimen, maar Toto Wolff was er als de kippen bij Schumacher vast te leggen. Hij neemt de taken over van AlphaTauri-coureur Nyck de Vries en Aston Martin-reserve Stoffel Vandoorne, die tevens in Formule E racet. Mocht Lewis Hamilton of George Russell om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om te racen, dan is de jonge Duitser de vaste vervanger. Daarnaast helpt Schumacher bij de ontwikkeling van de Mercedes W14.

Momenteel is de voormalig Formule 1-coureur druk bezig zich voor te bereiden op het 2023-seizoen. In het hoofdkwartier van Mercedes in Brackley heeft Schumacher een stoeltje laten schuimen, een van de vaste verrichtingen in de aanloop naar een nieuw jaar. Dit stoeltje neemt Mercedes elk weekend mee om voorbereid te zijn op een eventuele invalbeurt. Ook wordt deze in de Mercedes-simulator gezet, een plek waar Schumacher ongetwijfeld veel tijd in gaat doorbrengen in 2023.

Na zijn bevestiging als derde coureur liet Schumacher al weten uit te kijken naar de nieuwe uitdaging. "Ik ga alles geven om bij te dragen aan hun prestaties in deze zeer competitieve en professionele omgeving", zei hij toen. De Duitser ziet de stap naar Mercedes als een nieuwe start in zijn loopbaan. Door tegenvallende prestaties werd hij door Haas aan de kant gezet. Hij is vervangen door landgenoot Nico Hülkenberg. De manier waarop Haas met Schumacher omging, schoot oom Ralf Schumacher in het verkeerde keelgat. De oud-F1-coureur liet zich kritisch uit over de werkwijze van Guenther Steiner. "Zo ga je niet met werknemers om. Soms moet je een coureur twee of drie jaar de tijd geven", zei Schumacher tegen Sky Sports kort nadat het ontslag van zijn neefje bekend werd. "Steiner had Mick meer moeten aanmoedigen.”

Mercedes doet op 15 februari de teampresentatie voor 2023 op het circuit van Silverstone. Vaak combineert de voormalige kampioen de presentatie met een filmdag op het Engelse circuit. Russell en Hamilton maken dan waarschijnlijk de eerste meters met de W14.