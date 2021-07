Mick Schumacher rijdt in Jordan 191 van vader Michael

Michael Schumacher debuteerde in 1991 in de Formule 1. De jonge (en op dat moment nog totaal onbekende) Duitser mocht op 25 augustus tijdens de Grand Prix van België instappen bij het kleine Jordan Grand Prix. Dat team (na veel naamsveranderingen tegenwoordig Aston Martin) zat zonder tweede coureur nadat vaste waarde Bertrand Gachot in Engeland wegens een vermeende mishandeling van een taxichauffeur de gevangenis in moest.

Schumacher maakte veel indruk op Spa-Francorchamps. Hij kwalificeerde zich op de zevende plaats, maar zijn race duurde slechts zeven ronden. Hij viel uit met koppelingsproblemen. Het was de eerste en direct ook laatste keer dat de Duitser voor Jordan reed. Benetton-teambaas Flavio Briatore zag wel wat in de jonge Schumacher. De Italiaan bood hem direct een stoeltje aan bij zijn renstal en de rest is geschiedenis.

Sky Sports F1 werkt aan een special over het dertigjarige jubileum van het gedenkwaardige debuut van Der Rekordmeister. In het kader daarvan mocht zoon Mick dinsdag wat rondjes rijden in de oogverblindend mooie Jordan 191. De special zal eind augustus rond de Belgische Grand Prix worden uitgezonden. Het is niet voor het eerst dat Mick in een van zijn vaders bolides rijdt. Eerder gaf hij op Spa-Francorchamps al een Benetton B194 de sporen.

Mick Schumacher, Jordan 191 1 / 4 Foto door: Haas F1 Team Mick Schumacher, Jordan 191 2 / 4 Foto door: Haas F1 Team Mick Schumacher en Karun Chandhok 3 / 4 Foto door: Haas F1 Team Michael Schumacher, Jordan 4 / 4 Foto door: Sutton Images