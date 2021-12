Mick Schumacher in voetsporen van vader met reserverol bij Ferrari

Afgelopen seizoen debuteerde Mick Schumacher in de Formule 1. De bolide van Haas F1 werd echter amper ontwikkeld en daardoor was de jonge Duitser veroordeeld tot een gevecht in de achterhoede. Wel bood dat hem de kans om zich in de relatieve anonimiteit te ontwikkelen en voor te bereiden op zijn tweede seizoen in 2022. Het lid van de Ferrari Driver Acadamy neemt dan opnieuw plaats in een bolide van Haas, maar treedt tegelijkertijd bij 11 van de 23 Grands Prix op als de reservecoureur van Ferrari.

“Volgend jaar wordt zijn tweede seizoen en hij is een Ferrari-coureur, die uit de Ferrari-academie komt. Ik ben heel blij dat Mick als reservecoureur indien noodzakelijk onderdeel kan zijn van het team, maar hopelijk is dat niet nodig”, vertelde teambaas Mattia Binotto. Schumacher is bij elf races in het nieuwe seizoen dus de aangewezen persoon om Charles Leclerc of Carlos Sainz Jr. te vervangen als zij wegens ziekte of blessureleed niet in actie kunnen komen. Er is met Haas afgesproken dat hij in dat geval bij Ferrari mag instappen.

De overige twaalf races is Antonio Giovinazzi de reserverijder van Ferrari. De Italiaan is eveneens een product van de Ferrari Driver Academy en reed de afgelopen drie seizoenen voor Alfa Romeo. In 2021 had hij een soortgelijke deal met Ferrari als Schumacher komend jaar heeft. Giovinazzi heeft zijn plek in het F1-team van Alfa inmiddels af moeten staan, hij wordt in 2022 vervangen door Guanyu Zhou. Wel racet hij komend seizoen voor Dragon/Penske Autosport in de Formule E en is hij bij twaalf races dus Ferrari-reserve. Volgens Binotto kunnen Alfa Romeo en Haas F1 ook een beroep op hem doen als zij een invaller nodig hebben.

Ontwikkeling Schumacher stemt Binotto tevreden

Binotto is tevreden met de ontwikkeling die Schumacher gedurende zijn debuutseizoen bij Haas F1 heeft laten zien. “Wij hebben een Driver Academy om te identificeren wie in de toekomst een Ferrari-coureur kan zijn. Onderdeel daarvan is dat je mogelijk kansen krijgt als je het goed doet”, zei de teambaas. “Ik denk dat Mick het goed gedaan heeft dit seizoen. Hij heeft zichzelf verbeterd, niet alleen qua consistentie maar ook qua snelheid. Als je kijkt naar de laatste races, dan zat hij veel dichter bij de auto’s voor hem terwijl Haas de auto niet ontwikkeld heeft. Het feit dat hij dichterbij zat, bewijst dat hij ook qua snelheid een stap heeft gezet.”

Ook is het volgens Binotto belangrijk dat minimaal een van de twee reservecoureurs in 2022 ervaring heeft met de geheel nieuwe auto’s, die volgend jaar hun intrede doen. “Deze auto’s zijn qua rijstijl heel anders dan de huidige. Daarom is het belangrijk om een reservecoureur te hebben die deze auto’s kent. Ik reken nog steeds op Antonio, want hij heeft bewezen een goede coureur te zijn. Antonio gaat een volledig programma afwerken in de simulator om hem qua rijstijl voor 2022 op snelheid te brengen.”