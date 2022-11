Donderdagochtend werd bekend dat Mick Schumacher volgend jaar plaats moet maken voor Nico Hülkenberg bij het team van Haas in de Formule 1. Dat betekent dat Schumacher na twee seizoenen actief te zijn geweest in de topklasse nu zonder zitje zit, want alle andere stoeltjes voor volgend jaar zijn in principe vergeven. De jonge Duitser debuteerde in 2021 bij Haas en versloeg zijn toenmalig teamgenoot Nikita Mazepin met ruime cijfers. Dit jaar had Schumacher het, met Kevin Magnussen als teamgenoot, lastiger. De Deen kwam terug na een jaar afwezigheid en met zijn ervaring en snelheid was hij over het hele seizoen stukken sneller dan Duitse teamgenoot.

Op Instagram heeft Schumacher gereageerd op het besluit van het team. “Dit [weekend] wordt mijn laatste race bij het Haas F1 Team", zegt Schumacher, die dit seizoen slechts twee keer punten scoorde. "Ik wil niet verbergen dat ik erg teleurgesteld ben over de beslissing van het team om mijn contract niet te verlengen. Desalniettemin wil ik zowel Haas als Ferrari bedanken voor de kans die ze me gegeven hebben. De jaren die we samen beleefd hebben, hebben me geholpen om zowel technisch als persoonlijk volwassen te worden. En met name op lastige momenten, realiseerde ik hoeveel ik van deze sport hield.”

"Weet zeker dat ik een stoeltje verdien"

Schumacher wil nog niks van een definitief afscheid weten. “Het was soms niet gemakkelijk, maar ik heb mezelf voortdurend verbeterd, heb een hoop geleerd en ik weet nu zeker dat ik een plek in de Formule 1 verdien. De zaak is alles behalve gesloten. Tegenslagen maken je alleen sterker. Het vuur in me brandt nog steeds voor de Formule 1 en ik zal hard werken voor een terugkeer.”

Er gloort nog hoop aan de horizon voor Schumacher. Mocht Logan Sargeant er dit weekend niet in slagen zijn superlicentie te pakken, zou de Duitser volgend seizoen nog kunnen instappen bij Williams. Realistischer is echter dat hij zich de komende jaren moet schikken in een rol als reserve. Over drie jaar treedt Audi toe als fabrieksteam in de Formule 1. Het management van het merk heeft al laten vallen dat een Duitse coureur wel in het plaatje zou passen voor Audi.