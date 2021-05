Regerend Formule 2-kampioen Mick Schumacher heeft in zijn eerste vier Grands Prix nog geen onuitwisbare indruk kunnen achterlaten. Dat ligt mede aan de ondermaats presterende Haas F1-bolide. Daardoor kwam de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael nog niet verder dan een zestiende positie op zondagmiddag. Zijn Amerikaanse werkgever heeft al voor het seizoen laten weten de VF-21 niet verder te gaan ontwikkelen, dus de kans op verbetering is klein. Toch heeft de jongeling vertrouwen in een doorbraak naar Q2 en een mogelijke puntenfinish.

“Het is absoluut een realistisch doel”, oordeelt Schumacher over het doorstoten naar Q2 in een kwalificatie. “Ik zou niet blij zijn als het dit jaar niet zou lukken. We werken er hard voor. Er zullen circuits zijn waar het misschien meer onze kant op valt. Barcelona hoorde niet bij onze sterkste circuits, maar desondanks waren we in staat er een zeer goede rondetijd te noteren. Achteraf gezien stonden we behoorlijk dicht bij Kimi. Dus ja, ik denk dat we zeer blij en hoopvol mogen zijn dat we in een van de volgende achttien races Q2 halen. Hopelijk lukt ons dat.”

Toen Motorsport.com hem vroeg hoeveel tijd hij in zijn snelste ronde in Barcelona had laten liggen, antwoordde Schumacher: “Ik schat zo’n twee tienden. Daarmee had ik op gelijke hoogte met Kimi gestaan. Daarom mogen we best tevreden zijn. We moeten gewoon de sectoren aan elkaar knopen. Al met al denk ik dat we op de goede weg zijn en we zeker blij mogen zijn met de prestaties op zaterdag.”