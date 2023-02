Mick Schumacher over F1-kansen: "In de winter interesse gehad"

Mick Schumacher staat in 2023 een jaartje aan de zijlijn. Na twee Formule 1-seizoenen bij Haas vond Guenther Steiner het welletjes en verving hij de Duitser door de meer ervaren Nico Hülkenberg. Heel lang zat Schumacher niet zonder werk. Toto Wolff liet al vrij snel doorschemeren interesse te hebben in de diensten van jonge coureur. Half december bevestigde Mercedes Schumacher als derde rijder en dus gaat de 23-jarige coureur door onder meer werk in de simulator zijn steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de Mercedes W14, die woensdagochtend gepresenteerd werd.

Oom Ralf Schumacher liet eerder al weten deze rol als perfecte opstap te zien om terug te keren naar een vast zitje, maar hoe kijkt Mick hier eigenlijk zelf tegenaan? "Er is natuurlijk geen garantie", zegt Schumacher, die komend F1-seizoen wel werkt met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en enkelvoudig Grand Prix-winnaar George Russell. "Ik zit nu in een comfortabele positie. Ik kan veel gaan leren en, ondanks dat ik niet rijd, het maximale uit dit jaar halen. Ik weet zeker dat door mijn prestaties in diverse opstapklassen en F1, er weer kansen komen." AlphaTauri-teambaas Franz Tost zag het wel zitten om Schumacher als opvolger van Pierre Gasly te halen, maar het Red Bull-management koos uiteindelijk voor Nyck de Vries. Toch hebben diverse F1-teams al bij Schumacher aangeklopt voor 2024, al laat hij niet weten om wie het gaat. "Tijdens de winter is er al meermaals interesse in mij getoond."

Niet alleen bij Mercedes is Schumacher de officiële reservecoureur, ook McLaren legde hem onlangs vast als invaller. Op de vraag hoe belangrijk komend seizoen bij Mercedes wordt, antwoordt hij. "Het is een grote eer om onderdeel te zijn van dit merk. Het is een plek waar ik me altijd heb thuis gevoeld. Dit is qua racen misschien niet de stap die ik wilde zetten, maar ik ga hier als coureur wel groeien", gaat hij verder. "Ik hoop dat ik een zo'n goed mogelijke kracht wordt. Daarnaast is het een team met ervaring, daar hoop ik dankbaar gebruik van kunnen te maken, waardoor ik groei als coureur."

Zijn eerste kennismaking met de Mercedes W14 moet in ieder geval nog even wachten. Doordat er dit jaar slechts drie testdagen op de planning staan, en het een uitermate belangrijk seizoen wordt voor het Duitse merk, delen alleen Hamilton en Russell de wagen met elkaar in Bahrein. Wanneer de jonge Duitser zijn eerste kans krijgt, is nog niet bekend.