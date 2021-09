Schumacher doet oproep voor Dutch GP: "Fakkels thuislaten"

"Ik hoop niet dat de fans zoveel fakkels meenemen als in Spa", merkte Schumacher donderdag in Zandvoort op. "Alle rook kwam op de baan. Bovendien stinkt het enorm en het blijft hangen in de cockpit. Beperk het tot het minimum, alsjeblieft."

De Duitser is niet de enige die er zo over denkt. Alpine-rijder Esteban Ocon had een gelijke ervaring tijdens de Grand Prix van België, waar duizenden aanhangers van Max Verstappen langs de baan zaten. De winnaar van de Hongaarse Grand Prix werd donderdag in Zandvoort naar eigen zeggen warm onthaald door de vele fans die al naar het circuit waren gekomen, terwijl er op de baan nog geen actie was. "Iedereen is enthousiast." Ocon hoopt niet dat alle euforie zich vertaald in een oranje mist, net als in Spa. "In de wedstrijd zagen we in een van de bochten helemaal niks."

Andere coureurs vinden het wel best, zo bleek donderdag bij de persconferentie in Zandvoort. Zo hoopt Sebastian Vettel juist op een oranje feestje. Daniel Ricciardo kent de Nederlanders en weet zeker dat er een rookgordijn komt. "The Dutchies amuseren zich nou eenmaal graag."

Verstappens ploegmakker Sergio Perez gaat ervan uit dat de oranje fakkels een support zijn voor het hele Red Bull-team. "We rekenen allemaal op een waanzinnig weekend."

Het is niet toegestaan om vuurwerk of fakkels mee te nemen, aldus het Circuit van Zandvoort. Het verbod staat onder artikel 5 van de huisregels.