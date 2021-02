Schumacher ontspannen voor aanvang moeizaam seizoen bij Haas

Waar Verstappen junior alweer aan zijn zevende F1-seizoen begint, daar staat Schumacher junior pas aan het begin van zijn carrière in de koningsklasse van de autosport. De verwachtingen rond de 21-jarige Formule 2-kampioen zijn hooggespannen, maar Schumacher zelf is wel wat gewend en volkomen ontspannen. In gesprek met de Duitse tak van Sky deelt de Haas-coureur wat volgens hem de grootste veranderingen zijn. “Ik denk voornamelijk dat de raceafstanden gewoon heel anders zullen zijn. En ook hoe je je tijdens een race moet gedragen; de communicatie met het team is anders, het zal heel spannend worden.”

Toch is Schumacher niet al te gespannen. “Ik kijk er enorm naar uit. Het is iets nieuws waar je aan moet wennen, en dan zie je wel hoe snel je leert. En ik denk dat ik vrij goed ben in het snel wennen aan nieuwe dingen”, vervolgt de Duitser die al wat heeft kunnen wennen aan het rijden in F1-wagens. Naast enkele demonstraties in de bolides van zijn vader, testte hij vorig seizoen al – als lid van de academie – bij Ferrari en ook mocht hij al instappen bij Haas. De laatste test dateert van een paar weken geleden toen hij opnieuw bij Ferrari kilometers mocht maken in de SF71H uit 2018. “De F1-wagens zijn zo snel en voelen zo goed aan op de baan. Het is iets wat ik altijd al heb willen meemaken. In Abu Dhabi heb ik al een voorproefje gekregen. Rijden met deze snelle auto's is erg leuk. Het is een tijd geleden dat ik in een auto heb gezeten en ik ben blij dat ik nu met een team kan werken en mijn rondjes kan rijden," aldus Schumacher na afloop van die test in Italië.

Het voornaamste doel is om in de komende weken op de simulator vertrouwd te raken met alle systemen van de Haas VF-21. “Het zal belangrijk zijn om zo snel mogelijk aan de auto te wennen, zodat ik het team de juiste feedback kan geven, zodat we samen kunnen groeien en sneller kunnen zijn.”

Dat hij en teamcollega Nikita Mazepin het dit seizoen bij Haas niet gemakkelijk zullen krijgen is vooraf al duidelijk. De auto van de Amerikaanse stal wordt pas vlak voor de pre-season test in Bahrein in elkaar gezet en dan volgen van 12 tot en met 14 maart slechts drie testdagen op het Bahrain International Circuit, alvorens op 28 maart het seizoen op datzelfde circuit van start zal gaan.