Na een belabberde eerste seizoenshelft en een dramatische start van de tweede helft in Zandvoort heeft Williams Logan Sargeant aan de kant gezet. Diverse namen werden in verband gebracht met het zitje van de Amerikaan. Met name Mick Schumacher en Liam Lawson werden veelvuldig genoemd. Het team uit Grove koos echter opmerkelijk genoeg voor de onervaren Franco Colapinto.

Teambaas James Vowles geeft in Monza uitleg over deze beslissing: “Er lagen drie opties op tafel. De contractuele positie van Red Bull in het geval van Liam werkte voor mij niet, dus dat was gezien de omstandigheden geen optie. Het ging daardoor tussen Franco en Mick, een lastige keuze. Mick heeft sinds zijn tijd bij Haas veel progressie geboekt, daar is geen twijfel over mogelijk. Hij is een competente rijder. Als we hem in de auto hadden gezet, had hij goed werk geleverd. Of investeren we in een individu dat deel uitmaakt van onze Academy en honderden of duizenden ronden in onze simulator heeft gereden, in die auto, waarvan we op de data kunnen zien hoe hij presteert en dat hij significante stappen zet? Ik denk dat we hier eerlijk over moeten zijn. Mick is niet speciaal, hij zou gewoon goed zijn.”

"Franco staat voor Antonelli en Bearman"

De teambaas vult aan dat het een gemiste kans voor Williams zou zijn als een lid uit het eigen opleidingstraject plaats moet maken voor een rijder van buitenaf. “Hier geloof ik in, hier gelooft Williams in. Dit is een van onze kernwaarden. Williams heeft altijd geïnvesteerd in de nieuwe generatie rijders. De toekomst van Williams is niet investeren in het verleden, het is investeren in talent waardoor wij verder naar voren kunnen komen. Je steekt veel geld in de Academy, dan moet je ook de daad bij het woord voegen. Franco staat in het F2-kampioenschap voor Antonelli en voor Bearman. En hij rijdt voor MP. Met alle respect voor MP, maar dat is geen Prema of ART. En hij presteert goed. Franco is klaar voor de uitdaging en weet wat hem te doen staat.”