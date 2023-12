Een bewogen tweejarige stint heeft ertoe geleid dat Mick Schumacher dit jaar vanaf de zijlijn heeft moeten toekijken. Schumacher begon in 2021 zijn carrière in de koningsklasse bij het team van Haas. De Duitser was destijds net als het Amerikaanse team nauw verbonden aan Ferrari. Ook had de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher zich laten gelden in de juniorenklassen door zowel F3- als F2-kampioen te worden. Het eerste seizoen bij Haas verliep erg stroef. De snelheid van de auto was dermate miserabel dat hij zich alleen kon meten met zijn teamgenoot Nikita Mazepin. Deze strijd won de Duitse coureur met gemak, waarna hij het in 2022 mocht opnemen tegen de ervaren teamgenoot Kevin Magnussen. Hoewel hij liet zien dat hij competitief genoeg voor de Formule 1 was, braken de vele kostbare crashes hem uiteindelijk op.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-22

Daardoor werd hij eind 2022 door Haas-teambaas Guenther Steiner opzijgezet. Aangezien alle stoeltjes in de koningsklasse al bezet waren, zat er niks anders op dan een reserverol bij Mercedes aan te nemen. In gesprek met de officiële website van de Formule 1 vertelt Schumacher hoe deze overstap is geweest: “Deze nieuwe rol is heel anders dan die ik de jaren ervoor had en vooral de laatste twee jaar. Over het algemeen probeer ik me zo veel mogelijk in het team te nestelen, om zoveel mogelijk te leren en mijn horizon te verbreden vergeleken met wat ik de afgelopen jaren heb gedaan.”

De familie Schumacher en Mercedes hebben een decennialange historie met elkaar, die begon toen Michael in de jaren negentig in het juniorenprogramma werd opgenomen. “Om nu terug te keren was op sommige manieren heel interessant. Het is heel speciaal om te zien hoe een groot team als Mercedes dagelijks opereert. Het is heel verrijkend geweest om een jaar met ze te werken en te begrijpen hoe alle procedures werken.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft veel lof voor zijn reserverijder en heeft veelvuldig uitgesproken dat Schumacher een vaste plek binnen de Formule 1 verdient. “Het is fijn dat mensen dat erkennen”, vervolgt de 24-jarige coureur. “Maar helaas ben ik een reserverijder, geen vaste rijder. Er is duidelijk iets fout gegaan en soms is het lastig om de vinger op de zere plek te leggen.”

Schumacher is in zijn rol als reserverijder in de praktijk niet veel verder gekomen dan een Pirelli-bandentest in juni. Toch heeft hij duidelijke doelen voor de komende jaren en zet hij de Formule 1 nog niet uit zijn hoofd. “Ik weet dat ik andere mensen moet overtuigen dat ik een plekje waard ben”, vertelt de Duitser over zijn kansen in de koningsklasse. “Helaas lopen een hoop contracten meerdere jaren door, dus volgend jaar is er niet echt een mogelijkheid. Daardoor zit ik in een lastig parket, maar in 2025 zijn er veel meer mogelijkheden en die moeten we afwachten.”

Alle ogen gericht op comeback in 2025

Naast zijn reserverol bij Mercedes is Schumacher in 2024 niet van plan stil te zitten. De talentvolle Duitser komt namelijk voor het team van Alpine uit in het World Endurance Championship, waarvoor hij inmiddels ook al de eerste testkilometers heeft afgelegd. “Ik denk dat het belangrijk is dat ik niet te lang buiten de auto blijf. Mijn kansen zien er voorlopig goed uit, al dan niet buiten de Formule 1. Ik blijf hoe dan ook nauw verbonden met de Formule 1 en hopelijk kan ik op deze manier aan de mensen binnen Formule 1 bewijzen dat ik nog steeds een kans in de hoogste klasse van de motorsport verdien”, aldus Schumacher.