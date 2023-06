Michael Schumacher nam eind 2006 afscheid van Ferrari en meteen ook van de Formule 1. De Duitser bleef wel aan als adviseur bij de Scuderia. Uiteindelijk begon de koningsklasse toch weer te kriebelen en maakte hij in 2010 tot ieders verrassing zijn comeback bij Mercedes. Daar reed de zevenvoudig F1-kampioen drie seizoenen, alvorens hij definitief zijn helm aan de wilgen hing. Zoon Mick Schumacher mag op het Goodwood Festival of Speed gaan ervaren hoe de Mercedes uit 2011 reed. Met die bolide werd Schumacher senior achtste in het kampioenschap.

"Het wordt ontzettend gaaf om in de 2011-auto van mijn vader te rijden, ook al is het maar een kort ritje", zegt Schumacher, de officiële reservecoureur van het merk met de ster. "Het is vet dat ik die generatie auto's mag gaan ervaren. Wetende dat hij in deze auto racete, maakt het extra speciaal. Er zullen wel veel emoties bij komen kijken. Ik heb al het geluk gehad dat ik een keer in een Benetton en Ferrari van hem mocht rijden. Dit wordt de eerste keer dat ik in een door hem bestuurde Mercedes stap. Ik weet zeker dat ik met een brede glimlach uitstap."

Esteban Gutierrez is al jaren verbonden aan Mercedes als ontwikkelingscoureur. De Mexicaan racete zelf voor Sauber en Haas, maar klimt sinds 2018 in de simulator in Brackley. Op het festival krijgt hij de kans om weer een echte Formule 1-auto aan de tand te voelen. Hij stapt in de W12. Met die wagen pakte het Britse raceteam de constructeurstitel in 2021, al verloor Lewis Hamilton de strijd om de rijderstitel van Max Verstappen.