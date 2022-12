De afgelopen twee Formule 1-seizoenen kwam Mick Schumacher uit voor Haas F1 Team. In het eerste jaar liet hij een goede indruk achter naast teamgenoot Nikita Mazepin, maar in 2022 wist hij de renstal als teamgenoot van Kevin Magnussen niet te overtuigen voor een langer verblijf. Het Amerikaanse team besloot voor 2023 vol in te zetten op ervaring en nam daarom Nico Hülkenberg aan. Doordat Magnussen over een meerjarige deal beschikte, werd Schumacher het kind van de rekening. Een racezitje in F1 heeft hij sindsdien niet gevonden, maar toch blijft de Duitser actief in de koningsklasse. Afgelopen week kondigde Mercedes aan dat hij komend seizoen aantreedt als reservecoureur.

Vanuit zijn nieuwe rol reist Schumacher als reserve mee naar de diverse Grands Prix van 2023, maar ook vervult hij een rol in de simulator. Hij denkt dat zijn ervaring van met name het afgelopen F1-seizoen van waarde kan zijn voor Mercedes. "Het is niet gebruikelijk dat een reservecoureur in de nieuwe generatie F1-auto's heeft gereden. Ik ken de nieuwe banden, hoe de auto werkt en wat de auto nodig heeft qua rijstijl. Hopelijk kan ik in die zin iets bijdragen, maar zie ik ook wat de coureurs nodig hebben van buitenaf", legt Schumacher uit in een video op het YouTube-kanaal van Mercedes. "Het werk in de simulator gaat natuurlijk heel belangrijk zijn, dus we hebben veel te doen. Hopelijk kan ik met mijn kennis van betekenis zijn, maar tegelijkertijd hoop ik zelf ook veel kennis op te doen die ik in de rest van mijn carrière en leven kan gebruiken."

Mercedes is het succesvolste F1-team van het laatste decennium, maar in 2022 werd voor het eerst sinds 2013 geen enkele titel behaald. De W13 bleek zeker in de eerste fase van het seizoen met enkele problemen te kampen, maar uiteindelijk werd er in Brazilië toch nog een race gewonnen. Schumacher hoopt dat hij in 2023 zijn steentje kan bijdragen aan de ontwikkeling van de W14. "Ik kijk er heel erg naar uit. Ik heb de ontwikkeling gezien die ze met de W13 hebben doorgemaakt en de stappen die ze ermee hebben gezet van een moeilijke start tot een winnende auto. Ik kijk uit naar volgend jaar om te zien wat er mogelijk is en hopelijk kan ik redelijk wat bijdragen aan de ontwikkeling, zodat we aan het einde van het seizoen mee kunnen doen om de wereldtitels."