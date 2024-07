De garderobe van Mick Schumacher is de afgelopen zeven dagen veel van kleur veranderd. Vorige week woensdag werkte de Duitser namens Alpine een Formule 1-test op Le Castellet af, afgelopen weekend op Silverstone maakte hij als Mercedes-reserve zijn opwachting en dinsdag voerde de coureur namens McLaren op het Engelse circuit een testdag uit voor Pirelli.

Het was niet de eerste keer dat Schumacher zijn opwachting maakte in een McLaren. Sinds de zoon van de legendarische Michael Schumacher de reserverol bij Mercedes F1 oppakte, heeft hij meerdere keren in het papaya-oranje gereden. Vorig jaar juli reed de 25-jarige coureur ook in een auto van de formatie uit Woking op het circuit van Portimão, al was dat een oudere bolide. Deze keer kreeg hij de nieuwste - de MCL38 - ter beschikking.

De testdag stond in het teken van de ontwikkeling voor de Pirelli's voor 2025. De Italiaanse fabrikant heeft een aantal testdagen ingepland. Elk team neemt daar minimaal een keer aan deel. Naast Schumacher mochten ook Alexander Albon in de Williams en Haas-testcoureur Pietro Fittipaldi op dinsdag het nieuwe rubber aan de tand voelen. Woensdag was ook een testdag ingepland, maar toen stond Schumacher aan de kant. Lando Norris nam plaats in de MCL38. Logan Sargeant nam het stokje bij Williams over van teamgenoot Albon. Oliver Bearman werkte voor Haas een test af.

Productieve tests

Hoewel rondetijden tijdens zulke testdagen niets zeggen, zal Schumacher tevreden zijn met het feit dat zijn naam op dinsdag bovenaan de tijdenlijst stond. De coureur noteerde een 1.37.428, waarmee hij ruim drieënhalf seconden sneller was dan Albon, maar wel negen seconden langzamer als de snelste ronde van Carlos Sainz in de Grand Prix afgelopen weekend. Het positiefste van de dag was het aantal kilometers dat Schumacher kon rijden. Hij werkte namelijk 53 rondjes in de McLaren af, wat een ronde langer is dan de raceafstand.

Schumacher hoopt volgend seizoen weer op de Formule 1-grid te staan. De rijder staat op het lijstje bij Alpine, waar hij in het WEC rijdt, maar heeft daar concurrentie van onder andere Jack Doohan en Carlos Sainz. Andere opties zijn er eigenlijk niet, ook niet bij zijn huidige werkgever Mercedes. Daar staat Formule 2-coureur Andrea Kimi Antonelli nog altijd bovenaan het lijstje met kanshebbers, al is ook daar Sainz een mogelijkheid.