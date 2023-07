Mick Schumacher legt namens McLaren test af op Portimão

Mick Schumacher, die zijn zitje bij Haas F1 na twee seizoenen vaarwel kon zeggen en een reserverol nam bij Mercedes, werd uitgeleend aan McLaren voor de test in Portugal, een zogenaamde Testing of Previous Car (TPC). De test maakt deel uit van de afspraak van Mercedes om haar test- en reservecoureurs te delen met McLaren, dat motoren afneemt van de Duitse fabrikant. De afgelopen jaren kon McLaren rekenen op eventuele hulp van Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries, die toen het Mercedes Formule E-team representeerden.

De afspraak is voor 2023 verlengd, maar met het vertrek van De Vries naar AlphaTauri en Vandoorne naar Aston Martin als reservecoureur, kan McLaren nu dus Mick Schumacher oproepen indien Lando Norris of Oscar Piastri niet in staat zijn om te racen. Door zijn test op Portimão kon Schumacher bekendraken met McLaren en de manier waarop het team uit Woking opereert, aangezien hij daar nog geen ervaring mee had. McLaren zelf had bovendien ook een team van jonge engineers meegestuurd naar Portugal, zodat zij ook alvast ervaring konden opdoen. "Mick wordt vergezeld door een aantal van onze leerlingen en stagiaires op het gebied van mechanica en engineering, die waardevolle ervaring opdoen op het circuit," legde het team uit op Twitter.

Het was voor Schumacher zijn tweede Formule 1-test van het jaar. Eerder dit jaar stapte hij in de Mercedes W14 voor de Pirelli-bandentest op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Daar testte het team de nieuwe slicks die zonder bandenwarmers moeten werken. De 24-jarige coureur uit Genolier zei toen al dat die test hem zou helpen in zijn rol als test- en reservecoureur bij Mercedes, waar hij veel simulatorwerk verricht en daarvoor ook geprezen werd door Lewis Hamilton en George Russell. "Ik begrijp nu beter waar ik op moet letten en waar we aan moeten werken. Ik begrijp nu ook alle procedures en hoe het team langs de baan te werk gaat. Dat is ook belangrijk in het geval ik ooit moet instappen om te racen", sprak de voormalig Haas-coureur destijds.

Binnenkort stapt de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher weer in een Formule 1-bolide. Hij kruipt bij het Goodwood Festival of Speed achter het stuur van de Mercedes W02 uit 2011, waar zijn vader in reed en in Canada met de vierde plaats zijn beste resultaat behaalde.

Mick Schumacher legde namens McLaren een test af op Portimão om kennis te maken met het team. Photo by: McLaren