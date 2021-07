Mick Schumacher onthulde vorige maand dat hij sinds zijn debuut begin dit jaar in de Formule 1, continu scheef had gezeten in zijn auto. Dat was niet te wijten aan een probleem met de monocoque of zijn stoeltje, maar aan Schumachers lichaamsbouw die hem al sinds de juniorenklassen parten speelt. De jonge Duitser vroeg viervoudig F1-wereldkampioen Sebastian Vettel om advies over het verstellen van de stoel, iets wat opeens een groot ding werd door de onboard camerabeelden die ervan werden uitgezonden.

Haas was tot voor kort niet op de hoogte van de fysieke beperkingen van Schumacher en hoorde er pas onlangs over, via zijn moeder Corinna. Haas-teambaas Guenther Steiner onthulde vorige week op Silverstone dat er plannen zijn om op tijd voor de Grand Prix van Hongarije van komend weekend een nieuwe stoel te laten maken. “We hopen dat de volgende [stoel] niet krom is. Ik sprak Mick toen we dinsdag in de fabriek waren en we moesten er een beetje om lachen, omdat dit verhaal naar buiten toe zo is opgeblazen.”

“Het zal zeker klaar zijn voor Hongarije”, beloofde Steiner. “Als we het op maandag maken, zal het klaar zijn voor Hongarije. Maar of hij krom is of niet, weet ik nog niet. Het plan is om in Hongarije een rechte stoel te hebben.”

Volgens Schumacher is het echter nog maar de vraag of dat stoeltje ook echt recht moet zijn. “Het [huidige] zitje is symmetrisch en ik ben dat niet. Het kostte me alleen nogal wat tijd om dat te ontdekken. Wat we nu moeten doen, is juist een kromme stoel maken, zodat ik centraal in de auto kan zitten.”