VIDEO: Schumacher treedt in voetsporen van Vettel en vader Michael

Van Sebastian Vettel was al langer bekend dat hij voor of na een race geregeld het materiaal van de concurrentie onder de loep neemt als ware hij een echte Inspector Gadget. Maar ook zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher zelf stond er in zijn hoogtijdagen om bekend regelmatig bij de rivalen te spieken. Op die manier probeerde hij te begrijpen wat zij aan het uitspoken waren.

Na de Grand Prix van Stiermarken was op de on-board camera van één van de McLarens duidelijk te zien hoe Mick Schumacher ongegeneerd een blik wierp in de cockpit van de MCL35M. Over het hoe en waarom, zei de Duitse coureur dat het iets was dat hij had opgepikt toen hij voor het eerst begon te racen. “Ik doe dit al sinds het karten, echt waar”, zei Schumacher. “Het is altijd goed om te weten, vooral hoe de banden er op andere auto's uitzien, en om te zien of ik daar iets van kan leren. Banden zijn als een open boek. Ze tonen je elk klein foutje en elk klein detail van andere wagens en ook van mijn wagen. Dus ik denk dat ik het zal blijven doen.”

Dat Schumacher het parc ferme gebruikt voor zijn spionagewerk is geen toeval. “Parc ferme is wanneer ik het dichtst bij een andere auto kan komen”, legde de Haas-coureur uit. “Ik kan niet zomaar iemands garage binnenlopen en zeggen: 'Hallo daar, ik ga even naar je auto kijken en dan weer weg.' Maar het is zeker interessant om er naar te kijken.”

Schumacher kent – evenals teamcollega Nikita Mazepin – een moeizame start van zijn Formule 1-carrière. Hij scoorde tot dusverre geen punten in de Haas VF-21, maar oogst wel veel lof door zijn positieve instelling en sterke werkethiek. De Duitser zelf geniet van het leerjaar. “Ik ben relatief tevreden met hoe het gaat, maar qua prestaties is het natuurlijk zwaar”, gaf Schumacher toe. “Maar toch zijn we erin geslaagd om onze weg te vinden en we zijn in staat om goed samen te werken. Ik heb het hier zo naar mijn zin dat ik makkelijk naar mijn werk kan komen en kan overwerken omdat het zo leuk is. Ik denk dat dat echt tot uiting komt in mijn prestaties. Dat is wat belangrijk voor me is, dat het harde werken zich op een gegeven moment zal uitbetalen en ik hoop dat dat ook gebeurt.”